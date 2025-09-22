Nakon skandalozne objave svoje fotografije iz ratnih dana, s puškom, i to na godišnjicu zločinačke akcije Oluja, izaslanik EP Tonino Picula ponovo komentariše Srbiju, tačnije predsednika Aleksandra Vučića i veličanstvenu vojnu paradu održanu 20. septembra u Beogradu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je da "Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna".

"Čovek vodi unutrašnji monolog o aktivnostima predsednika Srbije i kao neki mali miš zapisuje šta radi i sa kim razgovara Vučić. Posmatra Picula odakle smo sve nabavili oružje, ko je bio gost na paradi, ko je gde sedeo. Onda za sebe analizira i smatra, a to što ima da saopšti ama baš nikoga ne zanima. Evo, predsednik Vučić je ove nedelje u Njujorku na Generalnoj skupštini UN. Biće pune ruke posla Toninu Piculi da isprati sve njegove sastanke i aktivnosti. E, na šta sve, i na koga, mučeni poreski obveznici iz EU moraju da bacaju pare...", poručila je predsednica Skupštine u objavi na Iksu.