Slušaj vest

„Ubeđen sam da ima nade za ove mlade ljude koji odlaze u sela Srbije i tamo nastavljaju svoj život. Nadam se da ima nade i za ove koji ostaju u velikim gradovima. Ovo su globalno teška vremena, vremena u kojima se donose velike odluke koje trajno određuju budućnost ljudi. Selo, svoj krov nad glavom i svoje parče zemlje uvek su bili, jesu i biće najbolja garancija opstanka našeg naroda i naše države“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić danas u Palati Srbija, nakon potpisivanja još 92 ugovora sa dobitnicima seoskih kuća sa okućnicom u čak 72 sela širom Srbije.

Ukupan broj oživelih domaćinstava time se popeo na 3.820. „Ovim tempom pribložavamo se prvom cilju od 4.000 useljenih kuća sa preko 20.000 ljudi u selima Srbije uz uzuzetno bitnu činjenicu da su oni u proseku mlađi od 30 godina“, dodao je Krkobabić.

Nove komšije ovoga puta dolaze u sela 34 gradova i opština širom Srbije, od Odžaka i Kikinde do Dimitrovgrada, Pirota i Vranja, a više od polovine novih vlasnika ovoga puta je svoj dom je pronašlo u Vojvodini. Somborska sela koja su već rekorderi po broju useljenih kuća uz pomoć ovog programa, od danas su bogatija za još šest novih vlsnika domova. Time je od početka programa ovde krov nad glavom pronašlo 225 porodica.

Ne zaostaje mnogo ni Bačka Palanka, koja od danas ima ukupno 184 novouseljenih domova, a niže u Pomoravlju na isti način svoja sela oživljava Jagodina.

1/11 Vidi galeriju Krkobabić Foto: Miloš MIškov

„Naša dugogodišnja saradnja sa Ministarstvom za brigu o selu je zaista plodonosna, više programa smo realizovali zajedno za dobrobit našeg seoskog stanovništva. Konkretno ovim programom naša sela se podmlađuju i pune, novi stanovnici baviće se poljoprivredom, otvarati neke nove poslove, svako u svojoj branši i to je za nas kao grad veoma značajno“, izjavila je Tatjana Backović, načelnica uprave grada Jagodine.

Među današnjim dobitnicima kriju se i zanimljive priče – od najveće kuće od čak 198 kvadrata u Hetinu kod Žitišta gde će jedan mladi Aleksandar zasnovati svoju porodicu, pa sve do najmanje kuće u Mrovskoj kod Vladimiraca od svega 26 kvadrata, u koju će se useliti bračni par Mladenović iz Šapca.

Najveću okućnicu od nešto više od 30 ari placa, uz kuću od 87 kvadrata u mestu Barbatovac kod Blaca, od danas ima Milan Jovanović koji na njoj planira da se bavi proizvodnjom organskih jaja.

Aleksandar i Milica Novaković sele se u selo Bunar kod Jagodine. „Dobili smo nedavno drugo dete i radujemo se što će deca imati prostor za igru i ljubimca. Kuća ima 72 kvadrata i ne treba puno ulaganja da bi bila po našem ukusu“.

Vrednosti kuća takođe oslikavaju raznolikost ponude – najjeftinija, u Pačiru u opštini Bačka Topola, plaćena je nešto više od 410 hiljada dinara, dok je 18 kuća vredelo po 1,2 miliona dinara.

„Presrećna sam! Dobili smo novac za kuću u selu Beleš, opština Dimitrovgrad, gde smo i do sada živeli, ali godinama kao podstanari, tako da je ovo rešenje našeg velikog problema“, kaže Jasmina Cvetanov koja sa suprugom i dvoje dece počinje život u novom domu i planira da se pored svog posla bavi povrtarstvom.

I ovoga puta mladi su u prvim redovima – među novim vlasnicima kuća nalaze se i oni koji imaju tek 18, 19 i 20 godina, što daje najlepši mogući podatak - da nove generacije sve više počinju da grade svoju budućnost na selu.