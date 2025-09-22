"A Vas očigledno "žulja" Vaša stolica, pa opet kibicujete u komšijsko dvorište. Da je Picula stručnjak da nosi pušku, u to smo se uverili. Da je stručnjak za naoružanje, to malo teže. Ali ne treba biti stručnjak pa da vidiš koliko je Vojska Srbije snažna i opremljena najmodernijim oružjem i oruđem, a Srbija vojno nadmoćnija od Hrvatske. To žulja Piculu.Besan je zbog preleta moćnih “Rafala” na paradi “Snaga jedinstva”. Umesto da mu je drago što je mogao da ih vidi u komšiluku jer za njegovu državu su nedostupni. Nije stvar u stolicama. Stvar je u sposobnosti i poštovanju koje uživa nečije državno rukovodstvo. Zato Srbija može i ima", poručio je Vučević putem Iksa.