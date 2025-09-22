"nije zabranjeno da kažete da biste vi bolje"

Zakon koji je popularno nazvan "Konačno svoj na svome", a koji je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvao je veliko interesovanje među građanima, uključujući i advokate, čak i one koji se nalaze u blokaderskim redovima. Cilj zakona je da olakša ostvarivanje prava nad imovinom i smanji birokratske prepreke, čime se povećava pravna sigurnost.

Tim povodom oglasio se i advokat Vladimir Terzić, koji je u objavi na Iksu savetovao studente i opoziciju da ne donose brze i nepromišljene zaključke o legalizaciji imovine, već da pažljivo razmotre prednosti i mane trenutnih zakonskih rešenja.

"Studenti, opozicijo, slušajte malo savete, pa i nas advokata, ne zalećite se, nije zabranjeno da kažete da biste vi bolje - legalizacija i za manje od 100 eur, ali za obične građane kod starih objekata, a za investitore velikih stambenih i poslovnih objekata, koji hoće da se obogate - rušenje…", glasi njegov tvit.

Ovim je advokat jasno poručio da ovaj zakon predstavlja mogućnost lakšeg rešenja za obične građane u slučaju starih objekata, dodavši da zakon treba balansirati interese običnih građana i velikih investitora.

Ovo je takođe jasna potvrda da se ljudi već danas masovno interesuju za Vučićev zakon "Konačno svoj na svome".

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić najavio je juče da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

- Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu - rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

