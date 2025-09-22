Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike SrbijeMarko Đurić, na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, sastao se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirliogluom.

Đurić je kazao da Srbija smatra OEBS najznačajnijom bezbednosnom platformom za suštinski i konstruktivan dijalog, prenevši našu spremnost da u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji doprinesemo njegovoj revitalizaciji, uz puno očuvanje principa konsenzusa.

Đurić je zahvalio OEBS-u na podršci našem reformskom procesu, napomenuvši da dobru saradnju ostvarujemo sa institucijama OEBS-a, a naročito sa dve misije na našoj teritoriji - OMIS i OMIK.

Marko Đurić sa generalnim sekretarom OEBS-a u Njujorku Foto: Msp

Šef srpske diplomatije istakao je neophodnost očuvanja sveobuhvatnog statusno neutralnog pristupa OEBS-a u pogledu Kosova i Metohije, izrazivši ozbiljnu zabrinutost trenutnom situacijom na KiM, usled sistematskog i kontinuiranog kršenja prava Srba.

Ponovio je da Srbija očekuje da međunarodna zajednica reaguje i hitno osigura sva prava i punu bezbednost Srba, kako bi se predupredio njihov progon sa Kosova i Metohije.

Ministar Đurić je i ovom prilikom naglasio da se Srbija zalaže za "pozitivnu agendu" i za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, podvukavši da je unapređenje dobrosusedske i uzajamno korisne saradnje temeljno i nepromenjivo polazište ukupne spoljne politike Srbije.