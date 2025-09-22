Slušaj vest

Predsedbnica Narodne skupštine Ana Brnabić ponovo je obradovala svoje pratioce hit TikTok snimkom. Ovog puta odlučila je da uradi Pantomimu koju je nazvala "Pogodi poslanika".

Gost joj je bio Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Milenko Jovanov.

Brnabić je potom imitirala - Ćutu, Mariniku, Srđana Milivojevića, Radomira Lazovića i druge.

Međutim Jovanov je sve pogodio iz prve.

- Kako je ovo lako čoveče, tako su prepoznatljivi - kratko je prokomentarisala.

Jovanov se malo porazmislio kada je na red došao Pavle Grbović ali se i tu snašao.

A onda je usledila pantomima za poslanicu Jelenu Jerinić.

- Aaa donela lisice u skupštinu, pa je uhvatila policija, pa rekli da je to za ličnu upotrebu. To je poslanica zeleno-levog fronta, profesorka na privatnom pravnom fakultetu - iz topa je opisao Jovanov.

I na kraju - najveća nedoumica ali ipak pogodak - Dragan Đilas.

Brnabić je kratko poručila - "Ustvari je ova pantomima bila baš laka. Spremili smo i part II".

KAKO JE SVE IZGLEDALO POGLEDAJTE U SNIMKU ISPOD: