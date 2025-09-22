Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice
VUČIĆ NA VAŽNIM SASTANCIMA SA SVETSKIM LIDERIMA U NJUJORKU! Predsednik učestvuje na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, 24. septembra 2025. godine.
Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.
