Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, 24. septembra 2025. godine. 

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Kurir.rs

