Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku rabinu Isaku Asielu i Jevrejskoj zajednici u Srbiji, povodom praznika Roš Ašane.

- Poštovani gospodine Rabine, Vama i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Republici Srbiji povodom Roš Ašane i predstojećih praznika iskreno želim dobru i uspešnu godinu. Uveren sam da ćemo zajednički, nadahnuti praznikom, čuvajući tradiciju i sećanje, dalje unapređivati naše prijateljske odnose. Želim Vam od srca da predstojeća godina donese mir, sreću i razvoj. ŠANA TOVA! - naveo je predsednik. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"OVO JE JAKO VAŽAN SASTANAK" Zorana Mihajlović o sastanku Vučića sa Rubijom: Prioritet je na pitanju Kosova - Nova američka administracija drugačije vidi Srbiju
marko vucic.png
PolitikaVUČIĆ NA VAŽNIM SASTANCIMA SA SVETSKIM LIDERIMA U NJUJORKU! Predsednik učestvuje na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija
Screenshot 2025-09-17 065235.jpg
NekretnineKAKO ĆE IZGLEDATI LEGALIZACIJA PO NOVOM: Kompletan objekat za 100 evra, novu meru države predstavio predsednik Vučić! Zašto stručnjaci očekuju pad cene kvadrata
shutterstock-144052165.jpg
Politika"POKAZALI SMO JASAN CILJ, DA BUDEMO BOGATA, STABILNA I RAZVIJENA ZEMLJA" Vučićeva radna nedelja: Uspesi koje postižemo daju nam snagu da napravimo i korak dalje
Aleknsadar Vucic.jpg