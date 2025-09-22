Čestitka
"OD SRCA VAM ŽELIM DA NAREDNA GODINA DONESE MIR, SREĆU I RAZVOJ" Predsednik Vučić čestitao rabinu Isaku Asielu i Jevrejskoj zajednici u Srbiji praznik Roš Ašane
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku rabinu Isaku Asielu i Jevrejskoj zajednici u Srbiji, povodom praznika Roš Ašane.
- Poštovani gospodine Rabine, Vama i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Republici Srbiji povodom Roš Ašane i predstojećih praznika iskreno želim dobru i uspešnu godinu. Uveren sam da ćemo zajednički, nadahnuti praznikom, čuvajući tradiciju i sećanje, dalje unapređivati naše prijateljske odnose. Želim Vam od srca da predstojeća godina donese mir, sreću i razvoj. ŠANA TOVA! - naveo je predsednik.
Kurir.rs
