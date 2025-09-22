Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević uputio je čestitku pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji povodom Roš Ašane– jevrejske Nove godine, ističući prijateljstvo i istorijske veze između srpskog i jevrejskog naroda.

"Građanima Jevrejske zajednice u Srbiji čestitam Roš Ašana jevrejsku novu godinu, sa željom da ovaj praznik bude ispunjen mirom, zdravljem i radošću. Odnose naša dva naroda odlikuju bratske i prijateljske veze, iskovane kroz dugu istoriju, koja za srpski i jevrejski narod nije bila nimalo laka. Srbija ostaje posvećena negovanju ovog prijateljstva, čuvanju zajedničkog nasleđa i vrednosti koje nas povezuju", poručio je Vučević.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNA INICIJATIVU NEKADAŠNJEG PREMIJERA VUČEVIĆA RADI SE PROJEKAT OD VELIKE VAŽNOSTI ZA NOVOSAĐANE: Ministarka Mesarović obišla radove u Novom Sadu
NS radovi.jpg
PolitikaSRBIJA POD VUČIĆEM JE VOJNO NADMOĆNIJA OD HRVATSKE, TO "ŽULJA" PICULU! Vučević odgovorio izaslaniku EP: Besan je zbog preleta moćnih "Rafala"
Vučević.jpg
Politika"MI SE NE MEŠAMO U SLOVENAČKE UDŽBENIKE, NEMOJTE NI VI U SRPSKE" Vučević: Nervoza Sarajeva i Zagreba pokazuje da je parada uspela
Miloš Vučević (5).png
DruštvoMINISTAR GAŠIĆ PRIREDIO SVEČANU VEČERU POVODOM VOJNE PARADE: Današnji dan ostaće upamćen, prodefilovala snažna Vojska Srbije u svoj svojoj snazi i lepoti FOTO
min_0380_1758397175.jpg