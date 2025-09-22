Miloš Vučević, predsednik SNS-a, čestitao je Roš Ašanu Jevrejskoj zajednici u Srbiji, uz poruku mira, zdravlja i očuvanja istorijskog prijateljstva između srpskog i jevrejskog naroda.
MILOŠ VUČEVIĆ ČESTITAO ROŠ AŠANU: Srbija ostaje posvećena prijateljstvu sa jevrejskim narodom
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević uputio je čestitku pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji povodom Roš Ašane– jevrejske Nove godine, ističući prijateljstvo i istorijske veze između srpskog i jevrejskog naroda.
"Građanima Jevrejske zajednice u Srbiji čestitam Roš Ašana jevrejsku novu godinu, sa željom da ovaj praznik bude ispunjen mirom, zdravljem i radošću. Odnose naša dva naroda odlikuju bratske i prijateljske veze, iskovane kroz dugu istoriju, koja za srpski i jevrejski narod nije bila nimalo laka. Srbija ostaje posvećena negovanju ovog prijateljstva, čuvanju zajedničkog nasleđa i vrednosti koje nas povezuju", poručio je Vučević.
