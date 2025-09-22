Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, sastao se sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Savezne Republike Somalije Abdisalamom Abdijem Alijem.

Osvrnuvši se na nedavnu veoma uspešnu posetu premijera Somalije Srbiji, Đurić je ponovio jasno opredeljenje Srbije da razvija odnose i saradnju sa Somalijom u svim oblastima od zajedničkog interesa.

- Ovo je godina u kojoj obeležavamo 65. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa, što je uvek razlog više da radimo na njihovom unapređenju i međusobnoj podršci - rekao je Đurić.

Đurić je podsetio da odnose dve zemlje karakteriše višedecenijsko prijateljstvo, utemeljeno na vrednostima Pokreta nesvrstanih zemalja, uz puno međusobno uvažavanje i visok stepen podrške po najvažnijim pitanjima u međunarodnim forumima.

Ministar je izrazio uverenje da će Somalija nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije, naglasivši da Srbija to isto čini kada je reč o Somaliji.

Sagovornici su razgovarali o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje, a razmotrena je i saradnja u okviru projekta „Svet u Srbiji“, kao i saradnja u oblasti sporta.

Prilikom susreta u Njujorku, šefovi diplomatija Srbije i Somalije potpisali su Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatskog instituta pri Ministarstvu spoljnih poslova i međunarodne saradnje Somalije.

Sa ministrom spoljnih poslova Katara

Takođe, ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se sa državnim ministrom za inostrane poslove Katara Sultanom bin Sadom Al-Murajhijem.

Tokom sastanka, ministri su potpisali Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Memorandum o razumevanju u oblasti obrazovanja i obuke diplomata između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatskog instituta Ministarstva inostranih poslova Države Katar, saglasivši se da će jačanje saradnje i razmena iskustava diplomatskih službi dati podstrek za unapređenje odnosa dve zemlje u svim oblastima od zajedničkog interesa.