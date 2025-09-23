Slušaj vest

„Delegacija Srbije započela je učestvovanje na godišnjoj sednici Generalne skupštine Ujedinih nacija. Predsednik Srbije doputovao je u Njujork. Naša delegacija sastoji se iz niza eksperata koji rade ovde zajedno sa nama na tome da stvorimo okruženje koje će biti još povoljnije za našu zemlju. Prvog dana rada delegacije Srbije ovde u Njujorku imali smo niz sastanaka sa ministrima spoljnih poslova, zemalja različitih profila“, naglasio je Marko Đurić.

Dodao je da je Srbija u razgovorima prepoznata kao odgovoran akter i partner.

U Njujorku sastanci sa ministrima Kipra, Somalije, Italije, Azerbejdžana

„Sreli smo se sa predstavnicima nama prijateljskog Kipra, sa predstavnicima Somalije, Italije, Azerbejdžana. Učestvovali smo na različitim događajima koji su organizovani na marginama Generalne skupštine. Srbija je prepoznata kao odgovoran akter, akter koji ima iste principe, iste stavove u razgovorima sa svim akterima u međunarodnoj zajednici, kao potencijalno i za neke već i aktuelan, a za neki budući partner, kad je reč o razvoju ekonomskih odnosa, kao potencijalni ili već aktuelni partner u razvoju saradnje u bezbednosnoj sferi i ukupno uzev, trudimo se da sliku o Srbiji kao zemlji stabilnosti, ali i zemlji posvećenosti principima, a okrenutoj budućnosti promovišemo svuda i na svakom koraku“, istakao je šef srpske diplomatije.

Kako je istakao, održani su i sastanci sa predstavnicima energetskog biznisa.

„Zajednički imenitelj svim tim veoma raznolikim sastancima je naše nastojanje da stvorimo okruženje u kojem će Srbija imati što više zemalja, među kojima će jedina podela biti da li su manji ili veći prijatelji“, poručio je Đurić.

Podsetio je da se ove godine obeležava 80 godina od potpisivanja Povelje UN, i istakao da Srbija snažno podržava multilateralizam i vladavinu međunarodnog prava.

„Srbija potpuno zagovara multilateralizam, znači vladavinu međunarodnog prava. Ne samo zbog Kosova i Metohije, što će biti jedna od značajnih tema na svim sastancima, nego i zbog očuvanja globalne stabilnosti i mira“, naveo je Đurić.

Prema njegovim rečima, Srbija nastoji da se predstavi kao zemlja stabilnosti, doslednosti i budućnosti:

„Trudimo se da sliku o Srbiji kao zemlji stabilnosti, ali i zemlji posvećenosti principima, okrenutoj budućnosti, promovišemo svuda i na svakom koraku“, poručio je šef srpske diplomatije.

Đurić je dodao da delegaciju Srbije očekuje napornih pet, šest narednih dana borbe za pozicioniranje Srbije u ovom turbulentnom svetu.

„Mogu da kažem da smo ozbiljno, žestoko stali iza vrednosti u koje verujemo i da ćemo da ih branimo ovde na način koji je dostojan interesa naše zemlje“, poručio je Đurić.