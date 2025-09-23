Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić podsetila je ovog jutra na sve uspehe koje je Srbija postigla samo u poslednjih mesec dana i to sve zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Kod nas u Srbiji samo lepe vesti i to zahvaljujući predsedniku Vučiću koji je danas u Njujorku, a njegovo obraćanje sutra na sednici UN-a svi sa nestrpljenjem očekuju. Danas će se sastati sa Markom Rubiom. Čuli smo da nam sledi i povećanje penzija, menimalca koji će ići preko 550 evra od prvog januara. Dodatno povećanje plata prosvetnim i zdravstvenim radnicima, to su sve fantastične vesti za naše građane - rekla je Brnabić i dodala:

- Čitava Evropa i čitav svet su sa velikom dozom iznenađenosti videli ono što Srbija gradi poslednjih godina. Jeste gospodine Picula, mi oružje nabavljamo i sa istoka i sa zapada, to samo govori o slobodarskoj i odgovornoj politici koju vodimo. Tu je naravno i naše naoružanje. Nestvarno je šta je presednik Vučić uradio za našu zemlju u samo poslednjih mesec dana, to su velike i važne stvari za Srbiju, a Vučić nastavlja borbu - rekla je Brnabić.

Brnabić se osvrnula i na skandaloznu izjavu Nenada Čanka koji je rekao da na Kosovu nema srpskih manastira, već su svi isključivo pravoslavni.

- To je ta blokaderska politika. Sa jedne strane imati politiku Aleksandra Vučić koji se bori za interese naše zemlje i politiku blokadera koju je sada sumirao Nenad Čanak koji bi da Srbiju proglase za genocidnu, da se ukine Republika Srpska, da se ukinu Srpske crkve, da se Srbija uništi, zgazi i da se oduzme sve što Srbija jeste. Imte ta dva jasna pravca i morate da izaberete sutra na izborima za koji put Srbije ste - rekla je Brnabić.

Foto: Pink

Brnabić se osvrnula i na kontradiktorne natpise u Šolakovim medijima koji se odnose na predlog novog zakona o legalizaciji koji je, u sklopu novih mera za bolji život građana, najavio predsednik Vučić.

- Oni imaju samo politiku koja je uvek kontra od svega što kaže predsednik Vučić, prvo napadaju što se nešto ruši, pa onda što se nešto neće srušiti. Evo daću vam konkretan primer. Tačno u nedelju je bila velika kritika u Šolakovim medijima zašto ćemo da rušimo nelegalnu gradnju na području Vinče, jednom od najvažnijih svetskih arheoloških nalazišta na svetu. koja se zbog te nelegalne gradnje suzila na jedan omanji plac. Čak smo ljudima i otkupljivali to kako bi rušili. Pobunili su se protiv rušenja bilo čega, da bi, kada smo ponudili neko drugo rešenje koje nije rušenje, ponovo se pobunili što neće biti srušeno. To je čist neprofesionalizam, nema novinarstva uopšte - rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla da blokadere uopšte ne zanima pravda, već samo njihov preki sud.

- Njihova politika se zasniva na potpuno fašističkim metodama, gde kada ne mogu u političkom smislu da pobede Vučića, onda pozivaju na njegovo ubistvo. To su ljudi koji su se do juče borili protiv smrtne kazne, a danas su za nju, ali ne onu preko suda, nego samo da oni odlučuju. To je jedan totalni anarhizam. Vidite i u padu nadstrešnice, njih uopšte ne zanima ko je kriv, oni su presudu doneli već prvoga dana. Oni od sudstva ne traže da bude nezavisno, već da sluša njih i da oni odede ko treba da bude uhapšen i osuđen na koliko. Za njih je dobra Srbija ona koja se raspada i zbog toga žele da vrate na vlast one koji su bili do 2012. godine, a ne ovu koju vodi predsednik Vučić, zbog toga su protiv njega - rekla je Brnabić.