Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut čestitao je danas pripadnicima jevrejske zajednice Roš hašanu, jevrejsku Novu godinu, ističući "neraskidive veze srpskog i jevrejskog naroda".
JEVREJSKA NOVA GODINA
PREMIJER MACUT ČESTITAO ROŠ HAŠANU: Neraskidive veze srpskog i jevrejskog naroda
"I ovaj praznik je prilika da podsetimo na neraskidive veze srpskog i jevrejskog naroda, koji su uvek bili praćeni poštovanjem, saradnjom i prijateljstvom. Neka oni u narednom periodu budu još čvršći, na korist naša dva naroda", rekao je Macut, navodi sa u saopštenju Vlade Srbije.
Macut je dodao da pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji "čestita od srca Roš hašanu, sa željom da ovaj praznik provedu u sreći i zdravlju".
