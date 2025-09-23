Slušaj vest

"I ovaj praznik je prilika da podsetimo na neraskidive veze srpskog i jevrejskog naroda, koji su uvek bili praćeni poštovanjem, saradnjom i prijateljstvom. Neka oni u narednom periodu budu još čvršći, na korist naša dva naroda", rekao je Macut, navodi sa u saopštenju Vlade Srbije.

Macut je dodao da pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji "čestita od srca Roš hašanu, sa željom da ovaj praznik provedu u sreći i zdravlju". 

