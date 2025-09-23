Slušaj vest

Dok se protesti i blokade sve više povlače iz javnog prostora, država nastavlja da demonstrira institucionalnu i međunarodnu snagu. Vojna parada, posete svetskih lidera, najave zakona od strateškog značaja i ekonomske mere koje direktno pogađaju životni standard građana, sve to ukazuje na intenzivan politički zamah sa vrha vlasti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Njujorku, gde će tokom Generalne skupštine UN razgovarati sa ključnim svetskim liderima o Kosovu, Republici Srpskoj i američkim sankcijama.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Uroš Piper, Nekadašnji medijski koordinator DSS i novinar, Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost, kao i profesor doktor Stevica Deđanski, Centar za razvoj Međunarodne saradnje.

Piper: Ko god savetuje blokadere, loše ih savetuje

Piper kaže da je Vojna parada pokazala snagu države, a ističe i da se od najave same parade nije mnogo pričalo o njoj:

- Delovalo je kao da se neće ni dogoditi zbog ostalih događanja u Srbiji, ali se dogodila i prikazana je sva snaga vojske Srbije, što su priznali i u regionu. Neuporedivo je sa 2012. godinom. Građani su podržali to - kaže Piper.

On podseća da su blokaderi pozvali građane na svojevrsni kontra miting na dan parade, a da se odazvalo svega 200 ljudi.

- Neverovatno je da pokušate da izazovete protiv skup, a govorimo o instituciji koja uz crkvu ima najveću podršku građana. Ko god ih savetuje, loše ih savetuje - kaže Piper.

Miškeljin: Rubio je otvoreniji za razgovor

Miškeljin kaže da svedočimo novoj diplomatskoj ofanzivi Srbije koju predvodi predsednik Vučić:

- Sastanak u Njujorku je jako važan zbog onoga što sledi, pominjalo se strateško partnerstvo, a bitno je poslati poruku pragmatičnosti i želje za saradnjom. Trampova administracija drugačije postavlja situaciju - kaže Miškeljin.

On dodaje da je Marko Rubio, za razliku od prethodnika, otvoreniji za saradnju i razgovore, pa i da postoji dosta zajedničkih tema i saradnju na obostrano zadovoljstvo zemalja.

Deđanski: Kada su prethodnici blokadera bili na vlasti izvinjavali smo se što su nas bombardovali

Deđanski kaže da Srbija ima partnere i one koji nisam nisu partneri, ali žele da nas slušaju, što pre nismo imali:

- Imali smo podaničku politiku. Posipali smo se pepelom, sami sebe optuživali za genocid, izvinjavali se što su nas bombardovali. To je kada su prethodnici blokadera bili na vlasti. Kada smo 2014. godine organizovali vojnu paradu i sada najbolje pokazuje koliko Srbija napreduje - kaže Deđanski.

Deđanski dodaje da iako analitičari uvek govore o značajima poseta i razgovora sa svetskim liderima koje Vučić vodi, ali glavna zasluga pripada Vučiću koji se prilagodi ljudima sa kojima razgovara iz ugla interesa Srbije.

- Mora i druga strana da ima interese. Na primer, Kina nema politički pritisak i ne meša se u politiku, ali interesuje ekonomija. Treba napraviti balans da budemo sa njima dobri, jer su nam pomogli. Paralelno, mi imamo izunutra one koji govore da Kina ima uticaj. Kada pričamo sa Rusijom čujemo pseudo nacionaliste koji i dalje podržavaju blokadere kako kritikuju - kaže Deđanski.

