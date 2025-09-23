Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali i ministar kulture Nikola Selaković obilaze radove na Istorijskom muzeju Srbije, koji će biti izmešten u zgradu Železničke stanice na Savskom trgu u Beogradu.

Ministar Mali kaže da do kraja 2026. godine ovaj muzej bi trebalo da bude sređen i spreman za otvaranje.

- Gradimo novi prirodnjački muzej, koji je pod zemljom u parku Ušće nema seče stabala, a dobijamo još jednu atrakciju, kaže Mali i pokazuje na Beogradski akvarijum na kojem radovi kreću za par nedelja.

- Zaslužili smo ovo. Biće bruto 9.000 kvadrata - kaže Mali.

Ministar Mali navodi da će u zgradi stare Pošte biti Arheološki muzej i dve scene.

- Gledaćemo i da Muzej Nikole Tesle završimo do Ekspa. Gradimo i novi Prirodnjački muzej, koji će biti potpuno drugačiji. Dobijamo još jednu veliku atrakciju, Muzej grada Beograda, i konačna rekonstrukcija Muzeja vazduhoplovstva. Jedan ogroman investicioni ciklus, veliki posao.

Ministar Selaković dodaje da će u muzeju biti "od antike do srpke državnosti".

Mali ističe da Srbija nastavlja da se gradi, podseća da rastu penzije i plate, kao i minimalna zarada.

- Čuli ste i predsednika Vučića sa povećanjem penzija od 12,2% od 1. decembra, dakle dodatno povećanje penzija. Evo sada za par dana od 1. oktobra ide povećanje plata u zdravstvu od 5%, vanredno povećanje plata u prosveti, vanredno takođe od 5%, povećanje minimalne zarade za 9,4%, sada u 1. oktobra. Odmah nakon toga od 1. januara još 10,1% na 551 evra. Dakle, uprkos svim izazovima i unutrašnjim i globalnim izazovima, Srbija nestaje, Srbija nastavlja da radi, Srbija nastavlja da se gradi i mi, Nikola, od toga nećemo odustati. I najdraže mi je kada sa Nikolom ili sa bilo kim imamo priliku da obiđemo neko od ovih gradilišta - kaže Mali.

Selaković kaže da je ovaj muzej od istorijskog značaja.

- Kada pogledate narode u našem okruženju i regionu, koliko su uložili u svoje muzeje nacionalne istorije, nama Istorijski muzej nije imao ni izložbeni prostor, ovo će biti skok od sedam milja. Mi kao narod i država imamo šta da pokažemo. NIje ovo samo zaštita kulturnog nasleđa, biće glavna odbrazovna ustanova za svako srpsko dete. To do nedavno niste mogli nigde, ništa da pokažete. Beograd će za nepune dve godine imati novih šest muzeja - ističe Selaković.

- Svaki projekat, svih 323 mi je jednako značajan. Da li je u Subotici, Valjevu, Beogradu, Prokuplju, sve je jedno. Nama je cilj da cela Srbija ide napred, da se cela Srbija razvija. Ovo je jedan deo istorije, za mene je ovo impresivno zbog znanja naših građevinaca da sve ovo pronađu i srede. Svaka od ovih cigli i hodnika ima po nešto da kaže - kaže Mali.

Izjave za medije

Ministar Selaković ističe da ovim, Beograd dobija svoju potpuno novu kulturnu četvrt.

- Istorijski muzej je nastao 1963. godine. Tada je trebalo graditi državnost bivših jugoslovenskih republika. Nije se brinulo o muzeju kao što bi trebalo da se to radi. Od ulaska u radove u ovu zgradu, mnogi su želeli da odustanu, pokazalo se da se Srbija vraća sebi i svom dostojanstvu, da jača nacionalni ponos i stvori Istorijski muzej. Ova zgrada je sama po sebi od velikog kulturnog značaja, postaje svojevrsni obrazovni centar. Ovde će se buduće generacije učiti srpskoj državnosti. Kada ovu zgradu završimo, ostaje nam ceo period nakon Drugog svetskog rata, mi kao država i naši državnici dobijaju decenijama već različite vrste poklona, nove zbirke se stvaraju i prostor gde je danas Istorijski muzej treba da iskoristimo i napravimo 20. vek. Zahvaljujem ministru Malom od srca, čeka nas još mnogo posla. Ova poseta danas je podstrek da istrajemo i dobijemo muzej na ponos srpskom rodu koji će biti jedinstven kompleks. Ovim Beograd dobija svoju potpuno novu kulturnu četvrt. Ovde nastaje novi deo Beograda, gde će u staroj zgradi nastati novi muzej, gde ćemo kroz nove tehnologije probati da dočaramo sve na moderan način. Mnogo je posla pred nama - rekao je ministar Selaković.

Ministar Mali ističe da obilazak gradilišta pokazuje da Srbija pobeđuje i da oni koji vole svoju zemlju su apsolutna većina i takva će nam zemlja biti.

- Tu ćemo za nepune dve godine da imamo postavku koja će biti na raspolaganju. Kada u procesu rekonstrukcije otkrijete još mnogo stvari, to je sve deo istorije i grada i Srbije. Da nismo krenuli u sve ovo, od ovoga ništa ne bi ni bilo. To radimo i želimo da radimo u celoj Sribji. Neverotvatno, kada su ulaganja u kulturu i istoriju u pitanju, to je sve deo projekta Skok u budućnost. 323 projekta smo predstavili grđaanima i sada radimo na njima kako bi se cela Srbija uzdigla, ne samo da se predstavimo na najbolji način 2027. godine, nego da svoj kvalitet života učinimo boljim. Da se uvežemo auto-putevima, dignemo kulturne ustanove, povećamo plate, penzije, sve što radimo, radimo zbog grđaana Srbije i da bi naša deca bolje živela. Hoću da podsetim građane, idemo sa vanrednim povećanjemn plata u zdravstvu od 1. oktobra, povećanje penzija od 1. decembra, na 500 evra ide od 1. oktobra minimalna zarada, pa od 1. januara na 550 evra. Uprkos globalnim izazovima, unutrašnjim, uprkos onima koji hoće da blokiraju našu Srbiju, to se nije desilo. Obilazak gradilišta pokazuje da Srbija pobeđuje i da oni koji vole svoju zemlju su apsolutna većina i takva će nam zemlja biti. Do 2027. godine sa povećanjem plata, penzija, minimalca, novim putevima, zgradama, Srbija će biti potpuno drugačija. Onda otvaramo novu epizodu i stranicu istorije od 2028. godine, onda se tek pokreće novi investicioni ciklus. Brzo ćemo izaći sa tim planom i programo, kako i gde vidimo Srbiju do 2035 - kaže Mali.

O sastanku Vučića i Rubija

- Sastanak je veoma važan, čuo sam se sa predsednikom, on se sprema intenzivno za to. Da vidimo šta ćemo da radimo sa tarifama, na koji način možemo da otvorimo nove oblasti saradnje. Kao svaka njegova poseta, uvek imate niz sastanaka koji su važni za građane Srbije, za njihov životni standard. Govorimo o investicijama, standardu. To je i najbolji odgovor za blokadere koji govore da se Srbija izolovala. Kako mislite da je izolovana kad se viđa danas sa Rubijom, šeik je bio na vojnoj paradi, video sa sa predsednikom Kine, Rusije, to su najveći lideri sveta. Ono što je njima u glavi, što bi želeli, da Srbija bude izlovana, to se neće desiti. Njihove brojke su takve da ih ima 1000, 2.000 dnevno, imate mnogostruko veći broj ljudi koji su za mir, stabilnost, za ekonomski napredak, za ovakve projekte. To je naša politika, briga o ljudima. Razmišljamo da li smo uspeli kada je reč o cenama u marketima, da li smo dovoljno podigli plate, penzije, da li imamo radna mesta, kako da sredimo puteve.

O izjavi Picule

- Što se tiče Picule, kada je bila parada u Zagrebu, koja nije bila toliko loša. To je bila parada, pobedas ne znam čega, a ono što je srpska vojska imala da prikaže, to je pretnja regionu, anti albanski, ovakav i onakav. Nije ništa anti, nego je prosrpski. Želeli smo da pokažemo ono sa čime raspolažemo. Svaki građanin je ponosan i mi ćemo sa tom politikom nastaviti. Razmišljamo o sebi, nikoga ne želimo da ugrozimo. Da neko može da zabrani da se ponosimo vojskom... Od blokadera nisam ništa drugo ni očekivao. Kada je bilo najteže išli su u Brisel i pljuvali svoju zemlju, svog predsednika. Da se prizna genocid, i oni se tome smeju, tome aplaudiraju. Od blokadera smo dovoljno videli, kada budu izbori, kada nadležni organ o tome odluči reći će građani za koju su politiku - rekao je Mali.

Muzejska četvrt

Na rekonstruisanom Savskom trgu nalaziće se muzejska četvrt sa još tri nova muzeja - Dečji muzej, Muzej grada Beograda i Muzej Nikole Tesle.

Muzejska četvrt je predviđena na potezu od Savskog trga ka Resavskoj ulici i Mostarskoj petlji.

Istorijski muzej Srbije trenutno se nalazi na trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Projekat izmeštanja muzeja deo je plana "Skok u budućnost - Srbija 2027", a njegova bruto vrednost iznosi 1,9 milijardi dinara.

Istorijski muzej Srbije osnovan je 1963. godine, a organizaciono se sastoji od nekoliko odeljenja: Istorijsko, Arheološko, Opšte, Odeljenje materijalne zaštite kulturnih dobara, Odeljenje dokumentacije, Odeljenje za prezentaciju, Odeljenje stručne biblioteke i Odeljenje zajedničkih poslova.

U sastavu Muzeja je i Konak kneza Miloša Obrenovića na Topčideru, koji predstavlja jedan od poslednjih graditeljskih i umetničkih tragova osmanske kulture u Srbiji.

Podignut je 1831. godine kao glavna zgrada dvorskog kompleksa, a njegov neimar bio je Hadži Nikola Živković.

Istorijski muzej Srbije je za svoj rad dobio nekoliko visokih priznanja - Vukovu nagradu 1997. godine, nagradu Muzejskog društva Srbije Mihailo Valtrović 2015, a 2013. godine je odlikovan Sretenjskim ordenom.

