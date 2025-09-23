Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku, gde učestvuje na 80. zasedanju Generalne skupštine UN, bori za Srbiju, da olakša i poboljša njenu poziciju, i istakao da je mnogo važnih tema koje će biti otvorene na sastanku predsednika Vučića sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

- Vučić se u Njujorku, kao što se uvek i na svakom mestu, bori da olakša poziciju zemlje tamo gde postoji pretnja da bude otežana i da je poboljša tamo gde ima prostora za poboljšanje, a nastavlja i niz diplomatskih kontakata koji je započeo pre nekoliko nedelja - rekao je Jovanov za K1 televiziju.

Podsetio je da se Vučić u vrlo kratkom vremenskom periodu sastao sa predsednikom Rusije, predsednikom Kine, japanskim carem, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da se danas sastaje i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom koji je zatražio sastanak sa Vučićem, a koji je, kako je istakao, vrlo bitan faktor u američkoj politici.

Jovanov je rekao da je mnogo tema koje treba da se otvore na tom sastanku, od Kosova i Metohije, NIS-a, novih carinskih tarifa koje SAD uvode.