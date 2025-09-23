Slušaj vest

Blokaderi, među kojima su se nalazili Aljoša Dudić, student Fakulteta tehničkih nauka (FTN), Bojana Vujić, studentkinja Filozofskog fakulteta i njihov kolega Aleksa Gašić, otišli su 25. juna ove godine u večernjim časovima, do ulice Polita Desančića u Novom Sadu i skrivenog šteka u toj ulici.

Tačnije, došli su do šteka koji je bio u lišću između drveta i ograde škole (Gimnazija Isidora Sekulić) po "paketić" koji im je ostavio lokalni diler, inače kriminalna veza još jednog Dudićevog blokadera Cvetomira Kecmana. Uz dozvolu prisutnih lica Dudić je sve to snimao kamerom, iako su bili svesni da je kupovina i upotreba narkotika nezakonita.

Nakon što su preuzeli drogu, blokaderi su se odvezli do zgrade Rektorata koju su duži period bespravno koristili, gde ih je čekala druga grupa najekstremnijih blokadera odnosno Marian Buljovčić, takođe student FTN-a, Filip Očenaš, student Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF), Dunja Ignjatov, student Akademije umetnosti, kao i pomenuti Cvetomir Kecman, inače „stručnjak“ za drogu, a sa kojima su pripremili i konzumirali narkotike.

Blokaderi kupuju drogu u Novom Sadu Izvor: Kurir

Na video snimku jasno se vidi da akteri priznaju da je Rektorat devastiran od strane blokadera. Zgrada je korišćena i za skladištenje brusilica, ulja i šipki, najverovatnije u svrhu nasilnih aktivnosti, kada su palili i uništavali objekte političkih organizacija, zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i prilikom napada na policijske službenike.

Na snimku se čuju psovke, a onda i oduševljenje kada su videli koliko droge ima u kesi.

"Alo, gle kolka kesa", kaže Dudić i dodaje da će on "da pravi".