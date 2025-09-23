Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je predsedniku stranke SRCE Zdravku Ponošu, koji je predložio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se ogrne fotografijom studenta blokadera Bogdana Jovičića u Ujedninjenim nacijama, umesto srpskom zastavom.

- Ovom slikom da se ogrneš u UN, a ne zastavom Srbije. Seti se dok budeš kusao boršč u Njujorku da Bogdan 12 dana štrajkuje glađu - napisao je Ponoš.

Brnabić je istakla da bi se Ponoš ogrnuo "bilo čime osim zastavom Srbije".

- Kad bi birao da li da se pojavi ogrnut zastavom ili samo u gaćama, tačno bi u gaćama držao govor. Fascinantno je koliko im smeta naša trobojka... A kakvog je kalibra Ponoš političar, najbolje pokazuje ovakav komentar na dan kada Vučić ima sastanak sa državnim sekretarom SAD. Toliko Ponoš može da dobaci dok gleda Aleksandra Vučića sa državnim sekretarom SAD, japanskim carem, predsednikom Kine, predsednikom UAE, španskim kraljem, itd, itd - napisala je ona na Iksu.

