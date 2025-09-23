Slušaj vest

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da je pritvorenik B.J, koji je 17. septembra smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu, danas prekinuo štrajk glađu i da je dobrog opšteg stanja.

Beogradski mediji za B.J. navode da je reč o studentu blokaderu Bogdanu Jovičiću, koji je uhapšen nakon nasilnog protesta 14. avgusta u Novom Sadu, kada su demolirane prostorije SNS na tri lokacije i koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje na javnom skupu.

U saopštenju Uprava navodi da su svi medicinski protokoli koji se uvode kod osoba koje ne uzimaju hranu primenjeni u slučaju B.J. u toj zdravstvenoj ustanovi, gde je sve vreme bio pod nadzorom lekara.

On je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu smešten u popodnevnim časovima 17. septembra, pošto je 12. septembra odlučio da stupi u štrajk glađu u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda.

Iz Uprave dodaju da su od tog trenutka svi njegovi vitalni vitalni parametri praćeni od strane lekara Službe za zdravstvenu zaštitu Okružnog zatvora u Novom Sadu.

U Novom Sadu je 14. avgusta održan protest na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi, a učesnici protesta tada su demolirali prostorije Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.