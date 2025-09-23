Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Njujorku gde se pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine UN sastao sa brojnim zvaničnicima i svetskim liderima.

Predsednik je razgovarao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom.

Vučić se danas sastaje s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, prema najavi američkog Stejt departmenta. Uoči puta u Njujork Vučić je rekao da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim, i da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa.

Predsednik je najavio i da će zatražiti susret sa Skotom Besentom, američkim ministrom finansija u vezi sa američkim sankcijama NIS-u.

Vučić je naveo da će, između ostalih, razgovarati i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, ali i sa još 22 predsednika i premijera različitih zemalja. Dodao je da će među njima biti i pojedini afrički lideri, te da se uskoro mogu očekivati dobre vesti po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti tzv. Kosova.

Takođe, Vučić je naveo da su razgovori u Njujorku veoma važni i da od njih mnogo očekuje. Predsednik Vučić će prisustvovati i prijemu koji uoči početka Generalne skupštine, tradicionalno u čast šefova delegacija, organizuje generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš.