Aleksandar Jovanović iz Odžaka danas je u zgradi SIV-a na Novom Beogradu, brutalno napao policijskog službenika, nanevši mu telesne povrede u predelu glave, uprkos tome Treće osnovno javno tužilaštvo na čijem je čelu tužiteljka Ivana Pomoriški, odbilo je da mu odredi zadržavanje i pustilo ga da se brani sa slobode.

Naime, kako saznajemo danas je u zgradi SIV na Novom Beogradu došlo je do napada na policijskog službenika u kancelariji Uprave za upravne poslove. Ivesni Aleksandar Jovanović iz Odžaka došao je da promeni prebivalište, ali pošto nije imao kompletnu dokumentaciju vidno je negodovao, a zatim pokušao da spreči policijskog službenika da napusti prostoriju.

Prema rečima svedoka Jovanović je policajca uhvatio za majicu pokušavajući da je pocepa i zatim ga pesnicom udario u čelo. Od udarca je policajac zadobio hematom. Napadač je savladan i zadržan do dolaska patrole.

Umesto privođenja — puštanje na slobodu?!

Ipak, umesto da bude zadržan do 48 sati, kako je uobičajena procedura kod napada na službena lica, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odlučilo je da ga pusti. Jovanović je saslušan u prisustvu branioca po službenoj dužnosti i odmah pušten da se brani sa slobode, bez zadržavanja ili predloga za pritvor.

Ovo tužilaštvo, na čijem je čelu tužiteljka Ivana Pomoriški, poznato je po praksi da pušta nasilnike na slobodu. Sada je, međutim, reč o napadu na policajca u samoj državnoj instituciji, što pokazuje da takva praksa važi ne samo za one koji na protestima nasrću na policiju, već i za slučajeve u kojima službenik biva napadnut na radnom mestu.

Pomoriški je bivša članica Lige socijaldemokrata, poznata po radikalnim stavovima, a danas vodi tužilaštvo gde je pod direktnom kontrolom Zagorke Dolovac. Odluka da se Jovanović pusti bez pritvora još jedan je u nizu slučajeva koji pokazuju da sistem zaštite policijskih službenika u praksi ne funkcioniše.