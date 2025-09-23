Slušaj vest

Prljava propaganda medija Dragana Šolaka pokušala je da umeša predsednika Srbije Aleksandra Vučića u sukob kavačkog i škaljarskog klana, ali je demant stigao, ne iz vrha vlasti, već od njima bliskog kolege Stevana Dojčinovića.

Naime, podgoričke Vijesti, koje su Šolakovom u vlasništvu, pratile su iznošenje odbrane nekadašnjeg crnogorskog glavnog specijalnog tužiloca Milivoja Katnića na današnjem ročištu u Podgorici, u nastavku suđenja Zoranu Lazoviću, nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije i nekadašnjem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, optuženim za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca.

Kako su objavile Vijesti, Katnić je rekao da je sukob kavačkog i škaljarskog klana posledica sukoba između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića, bivšeg ministra policije. Tekst sa istim naslovom odmah je preneo i beogradski tabloid Danas.

Na ove objave reagovao je galvni urednik Krika Stevan Dojčinović, naglasivši da to što su naveli - nije tačno!

- Naslov verovatno nije tačan, tj citat. Sumnjam da Katnić je ovako rekao. Ako jeste, u svakom slučaju to nije tačno. Okršaj kavačkog i škaljarskog klana je počeo 2015. - mnogo pre nego što je izbio sukob Vučić i Stefanović, niti njih dvojica imaju ikakve veze sa tim zašto su CG klanovi ušli u rat. Vremenski nepovezani događaji - napisao je Dojčinović na Iksu.

Blokaderski mediji su ovih dana u ozbiljnoj, a čini se i paničnoj kampanji protiv presednika Srbije. Čak i najavljeni zakon o legalizaciji "Svoj na svome" su uspeli samo dva dana od zvaničnog ptedstavljanja da prikažu kao strašan, nepovoljan za građane i u službi režima.