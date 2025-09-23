Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nova pravila o legalizaciji objekata u okviru drugog paketa ekonomskih mera.

Vučić je najavio da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komlikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

"Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu", rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

Objasnio je da će građani slati elektronsku prijavu.

"Pod zakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. Pošaljete samo prijavu, objasniće vam na svakom mestu u opštini. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji. I vi do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat. U potpunosti, i sada slušajte po kojoj ceni, cena se kreće za negde oko 70 odsto objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju, a ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno", rekao je Vučić u Palati Srbija.

Istakao je da će najskuplja legalizacija biti za stan na Terazijama od 200 kvadrata, za šta će se plaćati 1.000 evra.

Stavlja se tačka na nelegalnu gradnju, ubuduće nelegalni objekti postaće vlasništvo države.

Foto: Shutterstock

Cene po gradovima/selima

Za legalizaciju će, kako je naveo, u selima, zaseocima sela, maksimalna cena biti 100 evra.

"Ali, nije sto evra samo kuća, porodični objekat i stambene jedinice. Svako selo, bilo gde u Srbiji, nije samo kuća porodična, već i štala, šupa, ostava za alat, sve što vam je potrebno, a nema više od 500 kvadrata, ide za 100 evra. Pet objekata, 100 evra. Ukupno. I sve vam je legalno", naveo je Vučić.

Kako je naveo, država ne odgovara za instalacije kakve su sada postavljene u tim objektima.

Kada je reč o gradovima, kako je naveo Vučić, najskuplji je Beograd, odnosno Terazije i Knez Mihajlova.

"Po gradovima smo napravili u više zona. Najskuplji je Beograd, odnosno Terazije. Imate stan od 100 ili 200 kvadrata, platite 1.000 evra, to je 20 odsto jednog kvadrata, 0,2 metra kvadratnog prava platite i imate legalnu nekretninu na Starom gradu ili Vračaru. Čak i manje od toga, jer 1.000 evra će biti Terazije i Knez Mihajlova, a već Vračar biće 800 evra.

"Gradovi Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo, Vranje i ostali gradovi koji imaju po popisu preko 100.000 stanovnika, od 100 do 500 evra ali unutar gradova, u selima maksimalno 100 evra, prigradski delovi maksimalno 200 evra se plaća, samo u centru centra se određuje cena po zonama ali maksimalno do 500 evra", naveo je.

Vučić dodaje da će u gradovima sa od 50.000 do 100.000 stanovnika, kao što su Sombor, Kikinda, Loznica i mnogi drugi, maksimalna cena u centru biti do 300 evra, a 100 do 150 evra, sa svim pomoćnim objektima u selima i prigradskim naseljima.

Te cene za legalizaciju ne odnose se na objekte koji se koriste u komercijalne svrhe.

Beograd: Mladenovac, Sopot, Grocka, Obrenovac, Surčin, Barajevo, Lazarevac u svim tim opštinama je 100 evra, osim u centru tih opština do 150 evra. Slično će da bude i na Voždovcu, u prigradskom delu gde će biti jeftinije od Belog Potoka ka Avali.

"Sve ste probleme rešili za 100 do 500 evra. Čisti ste pred državom što se tiče imovinskih odnosa i niko neće moći da bilo šta ruši", naveo je Vučić.

Ne važi za sve

Vučić je naveo da su samo dva osnovna uslova za koje olakšana legalizacija objekata ne važi, a to su objekti koji su građeni na tuđem zemljištu, kao i objekti građeni na zaštićenom području.

"Ima tu pojedinosti i specifičnih situacija, kao ono što je stečeno kriminalnom će biti posebno rešeno posebnim aktima, da ne bismo pomogali u kriminalnim poslovima, ali to obične građane ne interesuje, to je 0,1 odsto", dodao je Vučić.

Ubuduće nelegalni objekti vlasništvo države

Vučić je rekao da se stavlja tačka na nelegalnu gradnju u Srbiji i da će ubuduće nelegalni objekti postati vlasništvo države.

On je to rekao u obraćanju građanima, objašnjavajući predlog zakona koji će rešiti pitanje legalizacije 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine.

Poručio je da država neće da preti rušenjem objekata, jer, kako kaže, država nikad nije sposobna da ruši, već će ubuduće nelegalni objekti biti vlasništvo države.