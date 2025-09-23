Slušaj vest

Morbidan performans u režiji blokadera organizovan je večeras na Voždovcu. 

Ispred opštinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) postavljen je mrtvački sanduk, uz upaljene sveće i time poslali poruku koja ne ostavlja prostor za drugačije tumačenje osim da su nasilje, pretnje i smrt njihov jedini program.

Blokaderi doneli mrtvački sanduk ispred prostorija SNS na Voždovcu Izvor: Kurir

Umesto dijaloga i argumentacije, biraju slike smrti što više govori o njima nego o onima koje napadaju.

Građani Srbije sada jasno vide da se iza njihovog divljačkog ponašanja ne krije ništa osim mržnje, želje za haosom i obračunom po svaku cenu.

Ne propustitePolitika"KADA SU PRETHODNICI BLOKADERA BILI NA VLASTI IZVINJAVALI SMO SE ŠTO SU NAS BOMBARDOVALI" Gosti Kurira o sastanku u SAD: Rubio je otvoreniji za razgovor
marko vucic.png
PolitikaOPŠTI RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA! U toku žestok sukob, na kraju će ih Vučić razdvajati da ne krenu u fizički obračun
IMG-20250908-WA0033.jpg
PolitikaSKANDALOZNO! BLOKADERI UHVAĆENI KAKO PREUZIMAJU DROGU! Pojavio se šok snimak: Pokupili paketiće iz šteka, pa ih uneli u Rektorat u Novom Sadu
droga.jpg
PolitikaSTRANA POMOĆ! Dekanka FPN požuruje blokadere da izađu s listom: Stranci već traže s kim da se dogovore o tranziciji vlasti
Blokaderi (3).jpeg