MORBIDAN PERFORMANS U REŽIJI BLOKADERA Doneli mrtvački sanduk ispred opštinskog odbora SNS na Voždovcu i zapalili sveće! NASILJE I PRETNJE NJIHOV JEDINI PROGRAM
Morbidan performans u režiji blokadera organizovan je večeras na Voždovcu.
Ispred opštinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) postavljen je mrtvački sanduk, uz upaljene sveće i time poslali poruku koja ne ostavlja prostor za drugačije tumačenje osim da su nasilje, pretnje i smrt njihov jedini program.
Umesto dijaloga i argumentacije, biraju slike smrti što više govori o njima nego o onima koje napadaju.
Građani Srbije sada jasno vide da se iza njihovog divljačkog ponašanja ne krije ništa osim mržnje, želje za haosom i obračunom po svaku cenu.
