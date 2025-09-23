Slušaj vest

Boravak u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić iskoristio je da se sastane sa potpredsednikom kompanije “ServiceNow” Nikom Cicnom.

Reč je o jednoj od vodećih svetskih kompanija koja razvija klaud platformu i softverska rešenja za automatizaciju poslovnih procesa i radnih tokova unutar organizacija, osnovana 2004. godine u Kaliforniji, a koja danas ima 26 000 zaposlenih sa nagrađivanom klaud tehnologijom sa unapređenom veštačkom inteligencijom.

Ministar Đurić je predstavnicima kompanije predstavio Srbiju kao drugu najbrže rastuću evropsku ekonomiju u 2024. godini, sa ambicijom da bude vodeća po stopi rasta u ovoj godini, kao i najdinamičniju i najveću ekonomiju na Zapadnom Balkanu.

Istakao je da Srbija ima za cilj da se profiliše kao industrijski i tehnološko-inovativni centar regiona, što je ilustrovao podatkom da su se za kratko vreme u našoj zemlji izgradila četiri naučno-tehnološka i jedan industrijsko-tehnološki park, 23 regionalna inovaciona startap centra, 15 mejkers laboratorija i 14 inovacionih inkubatora, kao i da je osnovan Fond za inovacionu delatnost.

Naglasivši da se ekonomska saradnja Srbije i SAD iz godine u godinu intenzivno razvija, Đurić je izrazio posebno zadovoljstvo što se SAD izdvajaju od ostalih vodećih stranih investitora zbog konstantnog trenda prisustva i dolaska novih inovativnih visokotehnoloških kompanija koje otvaraju i svoje razvojne centre u Srbiji.

Govoreći o planovima i organizaciji međunarodne izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, ministar je pozvao predstavnike ove kompanije da uzmu aktivno učešće u realizaciji razvojnih projekata u okviru priprema za ovaj važan događaj, i svojim znanjem i iskustvom pomognu Srbiji da se što bolje pozicionira na mapama stranih investitora.

SASTANAK I SA GENERALNIM SEKRETAROM OAD

Ministar Marko Đurić sastao se danas u Njujorku i sa generalnim sekretarom Organizacije američkih država (OAD) Albertom Ramdinom.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Đurić je preneo da Srbija pridaje veliku pažnju aktivnostima OAD, gde je u statusu posmatrača od 2002. godine, poručivši da naša zemlja nastoji da ojača saradnju sa državama članicama ovog foruma.

Istakao je da je za Srbiju od posebnog značaja intenziviranje odnosa sa državama iz regiona Latinske Amerike i Kariba. Dodao je da je važno što u okviru OAD deluje niz prijateljskih zemalja sa kojima Srbija deli zajedničke vrednosti Đurić je rekao da bi Srbiji bila čast da ugosti generalnog sekretara Ramdina tokom Specijalizovane izložbe Ekspo 2027, kao i da bi od veoma velike važnosti bilo da što veći broj zemalja članica OAD uzme učešće na ovoj manifestaciji, dodaje se u saopštenju.