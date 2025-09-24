Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić govorio je u u utorak na panelu koji je posvećen razvoju veštačke inteligencije i tehnologije, održanom pod pokroviteljstvom magazina Foreign Policy, u okviru 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

U obraćanju učesnicima skupa, ministar Đurić je istakao da živimo u vremenu revolucionarnih tehnoloških promena, uporedivši uticaj savremenih tehnologija sa promenama koje je nekada donela Gutenbergova štamparija. On je naglasio da te promene donose kako nove mogućnosti, tako i izazove za društva širom sveta.

Srbija, kako je naveo, nastoji da odgovori na ove izazove kroz obrazovne reforme i ulaganje u digitalne veštine. Objasnio je da je u osnovne škole uveden predmet „Digitalni svet“, kao i da je programiranje postalo obavezno od petog razreda, a da raste i broj studenata koji se usmeravaju ka tehnološkim naukama i veštačkoj inteligenciji.

Foto: MSP Srbije

Đurić je istakao da je IT sektor u Srbiji već premašio poljoprivredu po učešću u BDP-u i da SAD predstavljaju najvažnijeg partnera u oblasti usluga sa tehnološkim kompanijama koje posluju na našem tržištu, kao što su NCR, Microsoft, Google i druge.

Šef srpske diplomatije naglasio je da se Srbija trudi da ne ograničava razvoj, već da gradi podsticajno okruženje za inovacije. Istakao je da Srbija nije članica Evropske unije i da nije obavezna da primenjuje stroge evropske propise, što predstavlja i izazov i priliku.

Podsetio je i na to da je Srbija domaćin važnih međunarodnih skupova o veštačkoj inteligenciji, kao što je konferencija u okviru OECD-a, na kojoj je usvojena Beogradska deklaracija. Naglasio je i da se Srbija zalaže za inkluzivan globalni dijalog, u kojem će sve države imati glas.

Foto: MSP Srbije

Ministar Đurić je najavio i uvođenje konzularnog asistenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, kako bi se građanima pojednostavile administrativne procedure.

Kada je u pitanju spoljnopolitička pozicija Srbije, Đurić je ukazao na dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadom, koji se očitavaju kroz brojne sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, Evroazijskim blokom, Kinom i bliskoistočnim zemljama. Istovremeno, istakao je stratešku saradnju sa SAD, posebno u oblasti energetike.