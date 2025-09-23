GRGUR: Omogućiti pripadnicima MUP da otkupe stanove za koje godinama plaćaju zakup!
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu i istinu Grgur, traži od predsednika vlade Srbije "da reši stambeno pitanje pripadnika MUP koji već godinama plaćaju zakup stanova, tako što će im omogućiti da ih otkupe".
- U stanovima u kojima žive pripadnici Ministartva unutrašnjih poslova već dve, tri decenije ako ne i više i uredno plaćaju zakup, da se donese uredba i omogući njima ili članovima porodica da otkupe te stanove. To su srpski heroji, a heroji ne smeju da budu u strahu i njihova deca da se nađu na ulici - rekao je Grgur za Kurir.
Naš sagovornik kaže "da nastavlja borbu protiv bahatih izvršitelja, ali i da pomaže građanima u rešavanju njihovih problema".
- Kao što želimo da se deca pripadnika MUP jednog dana ne nađu na ulici, tako se borimo da niko ne može prinudno da bude iseljen iz svojih kuća i stanova, naročito deca. Godinama pričamo o problemu sa izvršiteljima. Na stranu građana ni jedan narodni poslanik nikada nije stao. Svako ko radi i misli za građane Srbije od mene uvek može da očekuje podršku. Moj pokret se bori protiv izvršitelja, korupcije i svih vidova kriminala - kaže Grgur.