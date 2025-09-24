Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandra Vučića sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom u Njujorku.

To je prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Podsetimo, kako se vidi u zvaničnoj najavi i rasporedu, Rubio se u utorak sastaje samo sa predsednikom Srbije, što pokazuje i koliko je ovaj sastanak bitna i velika stvar.

Uoči puta u Njujork Vučić je rekao da je američki državni sekretar Rubio tražio susret sa njim, i da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa.

Vučić boravi u Njujorku, zbog učešća na 80. sednici Generalne skupštine UN, a tokom utorka sastao se sa brojnim zvaničnicima i svetskim liderima. Predsednik Srbije je razgovarao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom...

Predsednik Vučić obratiće se u sredu učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

