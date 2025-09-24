Slušaj vest

"Važan i sadržajan razgovor sa Markom Rubijom o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:

"Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga.

Naglasio sam i da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, kao preduslovu svakog daljeg napretka i boljeg života svih građana, izrazivši zahvalnost na ulozi Sjedinjenih Američkih Država u zaštiti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na njihovom doprinosu procesu dijaloga Beograda i Prištine. Istovremeno, cenimo i podršku SAD na našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje.

Otvoren i iskren dijalog, na temeljima međusobnog poverenja i poštovanja, predstavlja najbolji put ka jačanju partnerstva i Uveren sam da će naši odnosi u budućnosti dobiti još snažniji zamah, na obostranu korist i u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta".