VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SASTANKA SA MARKOM RUBIJOM U NJUJORKU Važan i sadržajan razgovor! Fokus na rešavanju pitanja američkih tarifa, ali i novih investicija...
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubijom.
"Važan i sadržajan razgovor sa Markom Rubijom o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:
"Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga.
Naglasio sam i da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, kao preduslovu svakog daljeg napretka i boljeg života svih građana, izrazivši zahvalnost na ulozi Sjedinjenih Američkih Država u zaštiti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na njihovom doprinosu procesu dijaloga Beograda i Prištine. Istovremeno, cenimo i podršku SAD na našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje.
Otvoren i iskren dijalog, na temeljima međusobnog poverenja i poštovanja, predstavlja najbolji put ka jačanju partnerstva i Uveren sam da će naši odnosi u budućnosti dobiti još snažniji zamah, na obostranu korist i u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta".
Vučić boravi u Njujorku, zbog učešća na 80. sednici Generalne skupštine UN, a tokom utorka sastao se sa brojnim zvaničnicima i svetskim liderima. Predsednik Srbije je razgovarao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom... Predsednik Vučić obratiće se u sredu učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.