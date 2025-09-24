Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa brojnim svetskim zvaničnicima u Njujorku, pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine UN.

Predsednik je bio gost na neformalnoj večeri koju je organizovao ministar spoljnik poslova Luksemburga.

- Pivo nam je, za razliku od razgovora, bolje išlo. Bio sam gost na neformalnoj večeri koju je organizovao ministar spoljnih poslova Luksemburga i beskrajno sam mu zahvalan na srdačnom gostoprimstvu, objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

Sa predsednikom Kipra

Predsednik Vučić sastao se i sa predsednikom Kipra sa kojim je razgovarao o svim značajnim bilateralnim pitanjima, kao i o evropskom putu Srbije.

Sa državnim sekretarom SAD

Podsetimo, Vučić se ranije sastao sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

- Važan i sadržajan razgovor sa Rubiom o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima. Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga.

Naglasio sam i da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, kao preduslovu svakog daljeg napretka i boljeg života svih građana, izrazivši zahvalnost na ulozi Sjedinjenih Američkih Država u zaštiti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na njihovom doprinosu procesu dijaloga Beograda i Prištine. Istovremeno, cenimo i podršku SAD na našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje.