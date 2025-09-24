Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se danas na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, a njegovo obraćanje predviđeno je za 12 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

Pre predsednika Vučića u jutarnjoj sesiji obratiće se kralj Španije Felipe VI, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, princ od Monaka Albert II, predsednik Islamske Republike Iran Masud Pezeškijan, predsednik Češke Petr Pavel, predsednica Švajcarske Karin Keler-Suter, predsednik Argentine Havijer Milej, predsednik Estonije Alar Karis, predsednik Paragvaja Santiago Pena Palasios, presednik Letonije Edgars Rinkevičs, predsednik Kenije Vilijam Ruto, predsednik Paname Hose Raul Mulino.

Nakon predsednika Vučića, govoriće i predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, predsednik Finske Aleksander Stub, predsednik Hrvatske Zoran Milanović, predsednik Sirijske Arapske Republike Ahmed al Šara i predsednik Sijera Leone Džulijus Mada Bio.

Svaki lider ima do 15 minuta za govor, a većina to koristi kao način da iznese svoje agende, žalbe i pozive na akciju celom svetu. Ovaj godišnji događaj, koji se održava tokom šest dana, prilika je za svetske lidere da se okupe i razgovaraju o aktuelnim globalnim pitanjima.