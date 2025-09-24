Slušaj vest

Rubio i Vučić su na sastanku u Njujorku, na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, takođe razgovarali i o bilateralnom strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona, kao i o učešću SAD na Ekspu 2027, navodi se u saopštenju.

To je bio prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Tim povodom oglasio se i predsednik Srbije poručivši sledeće:

- Važan i sadržajan razgovor sa Rubiom o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima.

- Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga.

- Naglasio sam i da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, kao preduslovu svakog daljeg napretka i boljeg života svih građana, izrazivši zahvalnost na ulozi Sjedinjenih Američkih Država u zaštiti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na njihovom doprinosu procesu dijaloga Beograda i Prištine. Istovremeno, cenimo i podršku SAD na našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje.

- Otvoren i iskren dijalog, na temeljima međusobnog poverenja i poštovanja, predstavlja najbolji put ka jačanju partnerstva i Uveren sam da će naši odnosi u budućnosti dobiti još snažniji zamah, na obostranu korist i u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta, poručio je Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić je ranije rekao da je američki državni sekretar tražio susret sa njim tokom zasedanja Generalne skupštine UN i naglasio da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa.

Takođe, Vučić je naveo da su razgovori u Njujorku veoma važni i da od njih mnogo očekuje.

Vučić se u utorak u Njujorku, uoči otvaranja 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, susreo sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom i više stranih zvaničnika, među kojima su austrijski kancelar Kristijan Štoker, predsednik Finske Aleksander Stub, predsednik Češke Petr Pavel i predsednik Sirije Ahmad al Šara.

Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.



