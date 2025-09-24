Slušaj vest

Đurić je podsetio da su Srbija i Gruzija ove godine obeležile 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i istakao da je ponosan na činjenicu da se odnosi dve zemlje temelje na prijateljstvu, kao i na kulturnoj, verskoj i istorijskoj bliskosti dva naroda.

Naglasio da postoji značajan prostor za jačanje ekonomske saradnje, čemu će, prema njegovim rečima, umnogome doprineti i nedavno uspostavljena direktna avio-linija Beograd – Tbilisi.

Đurić je pozdravio odluku Gruzije da učestvuje na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i izrazio uverenje da će taj događaj dodatno ojačati veze dve zemlje.

Sastanku je prisustvovao i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Kurir.rs/Kosovo online

