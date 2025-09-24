Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas u Njujorku, tokom 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa ministarkom inostranih poslova Gruzije Makom Bočorišvili i u razgovoru istakao da postoji značajan prostor za jačanje ekonomske saradnje dve zemlje.
MINISTAR ĐURIĆ SA BOČORIŠVILI: Intenziviranje bilateralnih odnosa Srbije i Gruzije (VIDEO)
Đurić je podsetio da su Srbija i Gruzija ove godine obeležile 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i istakao da je ponosan na činjenicu da se odnosi dve zemlje temelje na prijateljstvu, kao i na kulturnoj, verskoj i istorijskoj bliskosti dva naroda.
Naglasio da postoji značajan prostor za jačanje ekonomske saradnje, čemu će, prema njegovim rečima, umnogome doprineti i nedavno uspostavljena direktna avio-linija Beograd – Tbilisi.
Đurić je pozdravio odluku Gruzije da učestvuje na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i izrazio uverenje da će taj događaj dodatno ojačati veze dve zemlje.
Sastanku je prisustvovao i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
