- Hvala mojoj ekipi iz Ministarstva finansija i Građevinske direkcije Srbije, koja je ovog puta odnela ubedljivu pobedu rezultatom 6:3! Da se nismo opustili na kraju, bio bi još bolji rezultat.

- Hvala i izvođačima na fer i sportskoj borbi! Ovo je pravi primer timskog duha - jer samo zajedno možemo da završimo ovako veliki i značajan projekat za našu Srbiju, kazao je Mali i dodao: 

- Inače, na gradilištu Nacionalnog stadiona dnevno radi oko 500 radnika, a radiće se u smenama, po 20 sati dnevno, kako bi radovi bili završeni na vreme. Potpuno smo posvećeni ovom poslu, kao i celom Expo projektu, koji će potpuno promeniti lice naše zemlje! 

Kurir.rs

