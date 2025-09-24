Danas smo na fudbalskom terenu pored gradilišta Nacionalnog stadiona odigrali prijateljski meč - investitori protiv izvođača radova, objavio je ministar finansija Siniša Mali uz video-snimak meča.
ministar finansija u nesvakidašnjem izdanju
"REZULTAT JE BIO 6:3, DA SE NISMO OPUSTILI NA KRAJU..." Fudbal se već igra na mestu gde niče Nacionalni stadion, Mali pokazao šta ume s loptom (VIDEO)
- Hvala mojoj ekipi iz Ministarstva finansija i Građevinske direkcije Srbije, koja je ovog puta odnela ubedljivu pobedu rezultatom 6:3! Da se nismo opustili na kraju, bio bi još bolji rezultat.
- Hvala i izvođačima na fer i sportskoj borbi! Ovo je pravi primer timskog duha - jer samo zajedno možemo da završimo ovako veliki i značajan projekat za našu Srbiju, kazao je Mali i dodao:
- Inače, na gradilištu Nacionalnog stadiona dnevno radi oko 500 radnika, a radiće se u smenama, po 20 sati dnevno, kako bi radovi bili završeni na vreme. Potpuno smo posvećeni ovom poslu, kao i celom Expo projektu, koji će potpuno promeniti lice naše zemlje!
