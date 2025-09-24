OGLASIO SE RUBIO POSLE SASTANKA S VUČIĆEM Dobro je opet videti predsednika Srbije! Razgovarali smo o strateškom dijalogu naše dve nacije i učešću na EXPO 2027!
Rubio je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o učešću SAD na izložbi EXPO, i naveo da je to prilika za dalje jačanje bilateralnih odnosa.
„Drago mi je da sam video predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas u Njujorku. Razgovarali smo o strateškom dijalogu koji će naše dve nacije uskoro pokrenuti i o učešću SAD na Ekspo 2027, što su obe prilike za dalje jačanje naših bilateralnih odnosa dok nastojimo zajedno izgraditi bolju budućnost“, napisao je Rubio na društvenoj mreži „X“.
Vučić je sinoć, na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, u razgovoru sa Rubiom istakao da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, izrazivši zahvalnost na ulozi SAD u zaštiti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i na doprinosu procesu dijaloga Beograda i Prištine.
Kurir.rs
