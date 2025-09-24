Program je namenjen mladima za kupovinu prve nepokretnosti do 100.000 evra

Program je namenjen mladima za kupovinu prve nepokretnosti do 100.000 evra

Oni su jedna od 3.000 porodica koje su kupile stan na ovakav način i rešile svoje stambeno pitanje.

Stan Marine i Saše Vesića nalazi se u Ulici Vojvode Stepe u Kaluđerici.

Prva nepokretnost, 100.000 evra

Ovaj program je namenjen mladima od 20 do 35 godina starosti, za kupovinu prve nepokretnosti, a maksimalan iznos kredita za mlade koji može biti odobren je 100.000 evra.

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Ministar Mali je podsetio da je više od 3.000 porodica u Srbiji iskoristilo mogućnost da uzme jeftine stambene kredite za mlade sa učešćem od jedan odsto i istakao da će država nastaviti program subvencionisanja tih stambenih kredita.

Mali je, tokom obilaska porodice Vesić u Kaluđerici, koja je kupila stan u okviru tog programa, rekao da je planirano da se garantnom šemom pokrije 5.500 stanova i naglasio da će kada ta kvota bude ispunjena, država aktivirati novu garantnu šemu.

''Najvažnije za mlade ljude je da kupe svoju prvu nekretninu, onda su sigurni, što bi rekli 'svoj na svome' i onda mogu dalje da prave planove. Mi ćemo nastaviti sa tim programom'', rekao je Mali.

"Ne bi uspeli da kupe stan da učešće za kredit nije smanjeno na 1 odsto"

On je rekao da su Marina i Saša Vesić iskoristili tu mogućnost, a da ne bi uspeli da kupe stan da učešće za kredit nije smanjeno na jedan odsto.

''Zato sam danas ovde jer kad čuju i vide vas, shvatiće da ovi krediti nisu šarena laža i da da time de facto rešavaju svoje probleme'', rekao je Mali.

Ukazao je da rata kredita približno ista kao kirija koju su Vesići plaćali dok su bili podstanari.

''To je ogromna prednost o kojoj smo govorili. Umesto da plaćaju rentu, plaćate kredit i svoji ste na svome'', naglasio je ministar.

Podsetio je da je učešće jedan odsto i da je za kredit od 100.000 evra, što je maksimalni iznos, učšeće 1.000 evra.

Mali je rekao da banke i dalje traže veće učešće, ali da država garantuje i da korisnici kredita, kao što su Saša i Marina Vesić, plaćaju jedan odsto, a da ostatak plaća država, kao i da svakog meseca u prvih šest godina država doplaćuje ratu za kredit.

''Mislim da ne postoji bolji način da se pokaže koliko brinemo i da ne postoji bolji način da se utroši taj novac iz budžeta. I svaki put kada imamo neki prostor, to radimo ili pokrivamo deo stambenih kredita, ili povećavamo penzije i plate, minimalnu zaradu, gradimo vrtiće, škole, bolnice... To je odgovorna politika i od te politike nećemo odustati'', rekao je Mali.