Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin istakao je da je situacija u Novom Sadu mnogo mirnija, te da se više ne viđaju scene nasilja kao od pre tri nedelje.

- Tada ste mogli da vidite kakvi su bili napadi na policiju ispred Filozofskog. U Rektoratu je nađeno i oružje i kojekakvi rekviziti- rekao je Mićin u gostovanju na Informer televiziji.

On je dodao da se nada da će ostati mirna situacija.

- Brine me što imamo amplitude, prvo je mirno, a onda urade nešto nasilno. U Novom Sadu imamo ekstremističko jezgro. Oni su bili itekako organizovani kada su napadali prostorije SNS. Bacali su baklje i topovske udare dok su ljudi bili unutra- reči su prvog čoveka Grada.

(Kurir.rs/Dnevnik)

