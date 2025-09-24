Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je, na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, razgovarao sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peterom Sijartom, i još jednom potvrdio odličnu bilateralnu saradnju, koju kroz strateško partnerstvo i intenzivan politički dijalog karakteriše unapređenje političkih, ekonomskih i kulturnih veza Srbije i Mađarske.

Ukazujući na značaj učestalih poseta na visokom nivou za jačanje veza Srbije i Mađarske, Đurić i Sijarto su se osvrnuli i na najaktuelnije regionalne i globalne teme, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Ministri su zajednički ocenili da se ekonomski odnosi dve zemlje dinamično razvijaju, posebno naglasivši saradnju u oblasti saobraćajne infrastrukture i zajedničke projekte u oblasti gasne i naftne privrede.

Jedna od tema današnjeg susreta odnosila se i na naredni, treći sastanak Strateškog saveta saradnje Srbije i Mađarske, koji će biti odžan u Beogradu do kraja godine, a koji je, koji kako je ocenjeno, važan faktor za unapređenje ukupnih odnosa.

Imajući u vidu da ekonomska saradnja prati naše odlične političke odnose, Đurić je naglasio da u predstojećem periodu saradnju treba usmeriti na jačanje energetske bezbednosti i unapređenje infrastrukturnih veza.

Ne propustitePolitikaMINISTAR ĐURIĆ SA BOČORIŠVILI: Intenziviranje bilateralnih odnosa Srbije i Gruzije (VIDEO)
Screenshot 2025-09-24 071339.jpg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ NA PANELU O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI I TEHNOLOGIJI U NJUJORKU: Odgovornost kao preduslov tehnološkog napretka.
d0.jpg
PolitikaĐURIĆ SA PREDSTAVNICIMA KOMPANIJE "SERVICENOW": Srbija ima za cilj da se profiliše kao industrijski i tehnološko-inovativni centar regiona
c7.jpg
PolitikaPORUKA MINISTRA ĐURIĆA SA IST RIVERA: Srbija gradi poziciju zemlje stabilnosti i pouzdanog partnera
Screenshot 2025-09-23 091935.jpg