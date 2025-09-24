Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je, na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, razgovarao sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peterom Sijartom, i još jednom potvrdio odličnu bilateralnu saradnju, koju kroz strateško partnerstvo i intenzivan politički dijalog karakteriše unapređenje političkih, ekonomskih i kulturnih veza Srbije i Mađarske.

Ukazujući na značaj učestalih poseta na visokom nivou za jačanje veza Srbije i Mađarske, Đurić i Sijarto su se osvrnuli i na najaktuelnije regionalne i globalne teme, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Ministri su zajednički ocenili da se ekonomski odnosi dve zemlje dinamično razvijaju, posebno naglasivši saradnju u oblasti saobraćajne infrastrukture i zajedničke projekte u oblasti gasne i naftne privrede.

Jedna od tema današnjeg susreta odnosila se i na naredni, treći sastanak Strateškog saveta saradnje Srbije i Mađarske, koji će biti odžan u Beogradu do kraja godine, a koji je, koji kako je ocenjeno, važan faktor za unapređenje ukupnih odnosa.