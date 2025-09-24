Slušaj vest

Sinoć je Kalemegdanska tvrđava bila obasjana bojama srpske zastave u čast Srba ubijenih u Banjskoj pre dve godine.

U slavu Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića bakljadom, uz trobojke i poruku: "Skupom cenom, majko, plaća se sloboda" obeleženo je dve godine od tragičnog stradanja trojice Srba u Banjskoj.

Odata počast Srbima ubijenim u Banjskoj u Beogradu Izvor: Kurir

Njima je počast odata u Novom Sadu, a evo kako je to izgledalo:

U Novom Sadu odata počast ubijenim Srbima u Banjskoj Izvor: Kurir

Takođe, ubijenim Srbima počast je odata i u Šapcu:

U Šapcu odata počast Srbima ubijenim u Banjskoj Izvor: Kurir

