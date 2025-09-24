sećanje
BAKLJADA I SRPSKE TROBOJKE ZA UBIJENE U BANJSKOJ: U Beogradu, Novom Sadu i Šapcu odata počast Stefanu, Bojanu i Igoru koji su nastradali pre dve godine (VIDEO)
Sinoć je Kalemegdanska tvrđava bila obasjana bojama srpske zastave u čast Srba ubijenih u Banjskoj pre dve godine.
U slavu Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića bakljadom, uz trobojke i poruku: "Skupom cenom, majko, plaća se sloboda" obeleženo je dve godine od tragičnog stradanja trojice Srba u Banjskoj.
Njima je počast odata u Novom Sadu, a evo kako je to izgledalo:
Takođe, ubijenim Srbima počast je odata i u Šapcu:
