divljanje
HAOS U ZAJEČARU, PREKINUTA SEDNICA: Blokaderi bacili dimnu bombu, biber sprejem napali odbornike SNS!
Slušaj vest
Danas je trebalo da se održi sednica Skupštine grada Zaječara, međutim, zbog divljanja blokadera ona je prekinuta.
Naime, prava drama zavladala je u Skupštini grada kada su predstavnici blokaderske opozicije u salu gde su sedeli odbornici bacili dimnu bombu, a potom zasuli predstavnike Srpske napredne stranke (SNS) biber sprejem.
- Uglješa Đuričkovic je upotrebio biber sprej i tom prilikom isprskao gradonačelnika, predsednika Skupštine i nekoliko većnika. Takođe, dimnu bombu je aktivirao Miroslav Marinković, opozicioni odbornik ispred "Promena u koju verujemo" - rekao je izvor Informera s lica mesta.
Kurir Politika/ Informer
BONUS VIDEO:
49 · Reaguj
24