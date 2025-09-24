Slušaj vest

Danas je trebalo da se održi sednica Skupštine grada Zaječara, međutim, zbog divljanja blokadera ona je prekinuta.

Naime, prava drama zavladala je u Skupštini grada kada su predstavnici blokaderske opozicije u salu gde su sedeli odbornici bacili dimnu bombu, a potom zasuli predstavnike Srpske napredne stranke (SNS) biber sprejem.

- Uglješa Đuričkovic je upotrebio biber sprej i tom prilikom isprskao gradonačelnika, predsednika Skupštine i nekoliko većnika. Takođe, dimnu bombu je aktivirao Miroslav Marinković, opozicioni odbornik ispred "Promena u koju verujemo" - rekao je izvor Informera s lica mesta.

Kurir Politika/ Informer

Ne propustitePolitikaSTRANA POMOĆ! Dekanka FPN požuruje blokadere da izađu s listom: Stranci već traže s kim da se dogovore o tranziciji vlasti
Blokaderi (3).jpeg
PolitikaBLOKADERI ĆE SA DVE LISTE POKUŠATI DA SE DOMOGNU VLASTI! Opozicija i studenti foteljaši na odvojenim listama, a posle izbora svi zajedno protiv Vučića
dragan đilas.jpg
PolitikaBLOKADERSKI FRONT SE RASPADA! Opozicija bi preko reda na vlast, ali joj sve više smetaju suludi planovi anonimnih i neozbiljnih studenata blokadera
Djilas Ponos Milos.jpg
PolitikaZLF i PSG OBJAVILI TOTALNI RAT STUDENTIMA BLOKADERIMA! Prete i disciplinskim kaznama ako uhvate članove da pomažu "studentima"
blokaderi.jpg

 BONUS VIDEO:

Haos u Skupštini Čačka Izvor: Kurir