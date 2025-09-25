Slušaj vest

Napadi na novi zakon o legalizaciji, simbolično nazvan "Svoj na svome", koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, krenuli su pre nego što je isti donet.

Tako je u medijima bliskim blokaderima brže-bolje krenula kampanja protiv zakona koji je spas za mnoge građane naše zemlje. Naime, pojedini opozicionari i njihovi mediji, objavili su niz tekstova u kojima pokušavaju da ocrne ovaj zakon, prikažu njegove navodne slabosti, ali i potpuno izokrenu suštinu, tvrdeći da će se sada legalizovati sve ono što se gradilo protivno zakonu.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj temi bili su Zoran Anđelković, direktor JP Pošta Srbije i Biljana Sahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu

Zašto je opozicija protiv inicijative "Svoj na svome"? Izvor: Kurir televizija

Anđelković je pričao o napadima na zakon, koji nije usvojen i nije izašao konkretan tekst i predlog:

- Vidite, moramo da razumemo da u Srbiji imamo anarhističku opoziciju, to kažem jer imamo anarhiste koji ruše u Rimu, Milanu, Parizu... Ali oni imaju konkretne povode. U Rimu je to Palestinu, a Francuzi neće da idu u penziju sa 65, nego sa 62, hoće komunizam... A kod nas je povod da Srbija stane i kako da se upropasti. Samim tim, sve što se pojavi, oni moraju da budu protiv toga. Da se sada kaže da će svaki građanin da dobije po 1.000 evra, oni bi opet imali zamerke i govorili kako se to štampa i da će biti inflacija.

Kritičari koriste sve pogodnosti države

Šahrimanjan Obradović se nadovezala, pa istakla:

- Svi oni koji kritikuju će svakako da iskoriste priliku koja im je data od strane države po pitanju legalizacije objekata i previše se sve postavlja veštački jer na svaku odluku države kritike više nisu prirodne i ne služe za naš razvoj, već su selektivne, sve je negativno, oni na veštački način osporavaju sve napore države. Najvažnije je da se fokusiramo na pozitivne stvari koje država radi za svakog stanovika zemlje, a ne da trošimo vreme na govor mržnje opozicije jer oni sve to koriste.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

SA MANJIM PRIMANJIMA I MANJE KAMATE: