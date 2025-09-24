Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predsednicom parlamenta Azerbejdžana Sahibom Gafarovom i zahvalila na tome što Azerbejdžan poštuje teritorijalni integritet Srbije i smatra da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države.

"Ovo je za nas veza koju negujemo iznad svega i znak je našeg kontinuiranog prijateljstva i zahvalnosti”, poručila je Brnabićeva.

Ona je na konferenciji za novinare u Bakuu istakla da je cilj posete Azerbejdžanu jačanje političkih i parlamentarnih veza dve zemlje i nastavak dijaloga o unapređenju ekonomskih veza.

Brnabićeva je podsetila da je od novembra 2022. godine, zahvaljujući inicijativi predsednika dve zemlje, Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, saradnja dve zemlje podignuta na nivo strateškog partnerstva i da otuda ne čude posete jednom godišnje na najvišem nivou.

"Što se tiče našeg strateškog partnerstva, naša je želja da u narednim nedeljama održimo prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo u Beogradu”, rekla je Brnabićeva.

Predsednica parlamenta je ukazala da se ekonomska saradnja značajno intenzivirala u poslednjih pet godina, dodajući da se razmena robe između Srbije i Azerbejdžana povećala čak 24 puta, ali je i ocenila da je daleko ispod onoga što dve zemlje mogu da postignu zajedno.

Navodeći da je energetika jedan od ključnih resursa koji danas pokreće svet, Brnabićeva je kazala da je Srbija zahvalna Azerbejdžanu i predsedniku Alijevu na razvoju i jačanju energetskog partnerstva.

"Izgradnja gasne interkonekcije sa Bugarskom krajem 2023. godine omogućila je Srbiji da počne sa uvozom gasa iz Azerbejdžana", podsetila je Brnabićeva.

Dodala je da je Srbija zaintresovana za dalji razvoj partnerstva u tom smislu i da su trenutno dva projekta ključna, a jedan od njih je izgradnja termoelektrane na gas u gradu Nišu, što bi predstavljalo investiciju do 600 miliona evra, a procenjena godišnja potrošnja gasa bi bila približno 600 miliona metara kubnih.

"Drugo, pregovori o sporazumu o gasu su u toku i nadamo se da ćemo ih moći finalizovati u bliskoj budućnosti", rekla je Brnabićeva.

Ukazala je na odličnu saradnju sa kompanijom Azvirt, koja učestvuje u nekim od ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Brnabićeva je navela i da je parlamentarna saradnja odlična i da je u srpskom parlamentu uspostavljena poslanička grupa prijateljstva sa tom zemljom koja ima 34 poslanika.

Ona je rekla da postoji saradnja i u oblasti obrazovanja.

"Prvi put imamo vaše studente koji studiraju u Srbiji kao primaoce naših stipendija i obrnuto", rekla je Brnabićeva.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić započela je danas posetu Azerbejdžanu polaganjem venaca na grobnicu nacionalnog lidera Hajdera Alijeva u Aleji zaslužnih građana, kao i na spomenik "Večni plamen" u Aleji mučenika.