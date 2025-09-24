BLOKADERI NASTAVLJAJU DA PRAVE HAOS U ZAJEČARU: Gurali obezbeđenje, policija ispred zgrade skupštine
U skupštinsku salu grada Zaječara danas su blokaderi bacili dimnu bombu, nakon što je predsedavajući počeo vođenje konstitutivne sednice.
Sednica na kojoj je trebalo da budu potvrđeni odbornički mandati je zbog toga prekinuta, ali je nastavljena uz glasanje pod obezbeđenjem, nakon čega je došlo do guranja između odbornika blokaderske opozicije i pripadnika obezbeđenja u sali i ispred nje.
Kako javljaju pojedini mediji, do incidenta je došla tokom glasanja odbornika ko će biti predsednik skupštine, a ko zamenik predsednika skupštine.
Obezbeđenje je izbacilo nekoliko opozicionih odbornika iz skupštinske sale, ali sednica parlamenta nije prekinuta.
Zbog bačene dimne bombe, velika sala je bila zaključana jer je cela bila u dimu, a uključio se i protivpožarni alarm.
Ispred zgrade skupštine prisutan je veliki broj policajaca.
Kako pišu "Novosti", navodno je odbornik "Promena u koju verujemo" Uglješa Đuričković upotrebio biber sprej, dok je, kako navode, dimnu bombu aktivirao Miroslav Marinković iz iste odborničke grupe.