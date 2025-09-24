"BOJANA SAVOVIĆ I CEPRIS VRIŠE PRITISAK NA DISCIPLINSKE ORGANE VST" Forum pravnika Srbije saopštio da nastoje da politizuju pravosudne procese
Članica Upravnog odbora CEPRIS-a, Sofija Madić, povodom pokretanja disciplinskog postupka protiv javnog tužioca Bojane Savović, koji je zakazan za 29. septembar u prostorijama Visokog saveta tužilaštva, javno je preko medija N1 pozvala političke aktiviste i nevladine organizacije da prisustvuju tom postupku, navodi se u saopštenju Foruma pravnika Srbije.
Kako se dalje navodi, "ovakav poziv jasno pokazuje da CEPRIS deluje kao politički angažovana organizacija koja, umesto da promoviše civilni aktivizam u okviru zakona, nastoji da politizuje pravosudne procese i izvrši direktan pritisak na disciplinske organe VST-a".
- Cilj ovakvog postupanja je da se disciplinska prijava protiv Savović odbaci bez sprovođenja postupka, čime se interni profesionalni mehanizam pretvara u sredstvo političkog i javnog pritiska. Takvo delovanje predstavlja nedopustivu manipulaciju pravosudnim procedurama i ugrožava integritet javnog tužilaštva - stoji u saopštenju.
Posebnu zabrinutost, kako se dodaje, izaziva činjenica da je sama Savović visokopozicionirani član ne samo CEPRIS-a, već i političke inicijative ProGlas. Na taj način se, angažovanjem obe organizacije, očigledno nastoji da se disciplinski postupak politizuje i usmeri pod javni pritisak. Ovde je reč o jasnom konfliktu interesa: protiv Savović se vodi disciplinski postupak, dok organizacije čiji je ona istaknuti član pozivaju javnost da se meša u postupak koji nema karakter javne rasprave i sprovodi se u strogo profesionalnim okvirima.
Ključni elementi, kako piše u saopštenju, koji ukazuju na politizaciju disciplinskog postupka jesu:
1. Savović je predmet disciplinskog postupka pred VST-om
2. CEPRIS, kao politički angažovana organizacija, javno poziva aktiviste da prisustvuju postupku
3. Savović je visokopozicionirani član CEPRIS-a, što pokazuje da se radi o zaštiti sopstvenog interesa kroz politički i javni pritisak
- Podsećamo i da je Forum pravnika Srbije podneo disciplinsku prijavu protiv Bojane Savović zbog kršenja Zakona o javnom tužilaštvu i Etičkog kodeksa javnih tužilaca. Već narednog dana, neformalna parapravosudna grupa „Odbranimo struku“, koju pretežno čine članovi CEPRIS-a i ProGlasa, izdala je saopštenje u kojem se vrši pritisak na disciplinske organe VST-a da odbace prijavu protiv Savović - saopštili su iz Foruma pravnika Srbije i dodali:
- Forum pravnika Srbije apeluje na disciplinske organe Visokog saveta tužilaštva da postupaju isključivo u skladu sa zakonom, profesionalnim standardima i etičkim načelima, bez obzira na pokušaje političkog uticaja ili javne manipulacije. Svaki pokušaj mešanja u interne disciplinske postupke javnih tužilaca predstavlja direktan napad na vladavinu prava i narušavanje integriteta pravosudnog sistema.