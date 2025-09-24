Slušaj vest

Članica Upravnog odbora CEPRIS-a, Sofija Madić, povodom pokretanja disciplinskog postupka protiv javnog tužioca Bojane Savović, koji je zakazan za 29. septembar u prostorijama Visokog saveta tužilaštva, javno je preko medija N1 pozvala političke aktiviste i nevladine organizacije da prisustvuju tom postupku, navodi se u saopštenju Foruma pravnika Srbije.

Kako se dalje navodi, "ovakav poziv jasno pokazuje da CEPRIS deluje kao politički angažovana organizacija koja, umesto da promoviše civilni aktivizam u okviru zakona, nastoji da politizuje pravosudne procese i izvrši direktan pritisak na disciplinske organe VST-a".

- Cilj ovakvog postupanja je da se disciplinska prijava protiv Savović odbaci bez sprovođenja postupka, čime se interni profesionalni mehanizam pretvara u sredstvo političkog i javnog pritiska. Takvo delovanje predstavlja nedopustivu manipulaciju pravosudnim procedurama i ugrožava integritet javnog tužilaštva - stoji u saopštenju.

Foto: Forum pravnika Srbije

Posebnu zabrinutost, kako se dodaje, izaziva činjenica da je sama Savović visokopozicionirani član ne samo CEPRIS-a, već i političke inicijative ProGlas. Na taj način se, angažovanjem obe organizacije, očigledno nastoji da se disciplinski postupak politizuje i usmeri pod javni pritisak. Ovde je reč o jasnom konfliktu interesa: protiv Savović se vodi disciplinski postupak, dok organizacije čiji je ona istaknuti član pozivaju javnost da se meša u postupak koji nema karakter javne rasprave i sprovodi se u strogo profesionalnim okvirima.



Ključni elementi, kako piše u saopštenju, koji ukazuju na politizaciju disciplinskog postupka jesu:

1. Savović je predmet disciplinskog postupka pred VST-om

2. CEPRIS, kao politički angažovana organizacija, javno poziva aktiviste da prisustvuju postupku

3. Savović je visokopozicionirani član CEPRIS-a, što pokazuje da se radi o zaštiti sopstvenog interesa kroz politički i javni pritisak

- Podsećamo i da je Forum pravnika Srbije podneo disciplinsku prijavu protiv Bojane Savović zbog kršenja Zakona o javnom tužilaštvu i Etičkog kodeksa javnih tužilaca. Već narednog dana, neformalna parapravosudna grupa „Odbranimo struku“, koju pretežno čine članovi CEPRIS-a i ProGlasa, izdala je saopštenje u kojem se vrši pritisak na disciplinske organe VST-a da odbace prijavu protiv Savović - saopštili su iz Foruma pravnika Srbije i dodali: