U toku je zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiti učesnicima. Vučić se prethodno sastao sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom, istakavši da je reč o važnom i sadržajnom razgovoru o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima.

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji na ovu temu govorili su profesor Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka, politikolog dr Rajko Petrović i politikolog Vladimir Kljajić.

Petrović: Srbija za SAD najbitnija u regionu

Rajko Petrović naglasio je da se može očekivati aktivnija uloga SAD u regionu.

- Sigurno da je možemo očekivati, to je najmoćnija zemlja u ovom trenutku. Tokom poslednjih 35 godina su bitno determinisali situaciju u ovom delu Evrope. Za veliku je pohvalu i poštovanje što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeo da se sastane sa američkim državnim sekretarom. To je snažna poruka našem okruženju da su američka vrata za nas uvek otvorena. Oni bez ikakve sumnje vide Srbiju kao najvažniju zemlju u ovom delu Evrope - rekao je Petrović.

Govoreći o pitanju Kosova i Metohije, Petrović je istakao:

- Vidimo važne poruke iz Vašingtona da oni neće više tolerisati ponašanje Aljbina Kurtija. Međutim, Priština će zbog osećaja inferiornosti u odnosu na Srbiju i SAD samo povećavati nasilne i nedemokratske metode. Amerikancima sasvim sigurno u ovom trenutku ne treba destabilizacija na Balkanu.

Dodao je da je važno razgovarati i o ekonomskim ulaganjima.

- Ne mogu sa sigurnošću da kažem da li će SAD prihvatiti da učestvuju na EXPO2027. Za nas bi to bila velika čast i zadovoljstvo, a podiglo bi i kapacitete čitavog tog projekta. Privuklo bi sa sobom nove investicije i učesnike. Važno je da se razgovara o ekonomskim ulaganjima, američke kompanije su prisutne ovde, ali nema ih onoliko koliki je realan njihov uticaj na ove prostore - naglasio je Petrović.

Kljajić: Saradnja Srbije i SAD ima isključivo pozitvne posledice

Vladimir Kljajić ocenio je da se Ujedinjene nacije trenutno nalaze u senci.

- Ima na desetine hiljada rezolucija, a nisu u stanju da ih sprovode. Mislim da bilateralna saradnja sa američkom administracijom je fantastična i ista takva poruka - rekao je Kljajić.

On smatra da Priština gubi podršku SAD-a.

- To ne znači da će oni privući priznanje, ali može značiti nove odnose i partnerstvo koje ćemo kreirati sa njima. Ne možemo da kažemo da imamo uravnoteženi odnos, svakako su SAD pomogle u formiranju tzv. Kosova. Ova administracija je sada drugačija, čak je i Bajdenova povukla podršku koju je davala Prištini u određenoj meri. Vide Srbiju kao osovinu i najmoćniju državu u regionu. U ovom trenutku saradnja sa SAD može biti samo pozitivna za Srbiju, u smislu bezbednosti i pitanja Srba na Kosovu - poručio je Kljajić.

Petričkovića: Značajno je diplomatsko iskustvo našeg predsednika

Milan Petričković naglasio je da je reč o kontinuitetu u izgradnji odnosa.

- Ovo je samo jedan kontinuitet, vrsta izgradnje plodonosnih odnosa i ono što je značajno, ta umerenost politike koja ni u jednom pravcu nije usmerena samo ka istoku ili zapadu, već branjenje državnih interesa. Amerika kao svetska sila je vrlo bitna karika koja će upotpuniti niz stvaranja savremene ornamentike u diplomatskim odnosima Srbije sa svetskim silama - rekao je Petričković.

On je podvukao značaj balansirane spoljne politike.

- Svaka vrsta okretanja jednoj strani nosi sa sobom rizike. Izuzetno je značajno diplomatsko iskustvo našeg predsednika. Srbija na tom putu ima određene privilegije koje može da iskoristi upravo na multilateralnosti u saradnji sa svima. Sadašnji rezultati pokazuju da velike sile mnogo cene spoljnu politiku Srbije, svesni su da je politička scena kao šahovsko pomeranje figura i traganje za vlastitim interesima - istakao je Petričković.

