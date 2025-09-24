Slušaj vest

Stefan Zankov sa liste "Ne damo Srbiju-Aleksandar Vučić" izabran je danas većinom glasova za predsednika Skupštine grada Zaječara, u nastavku konstitutivne sednice koju su blokaderi od jutros ometali izazivajući incidente.

Pošto je izabran Zankov je preuzeo predsedavanje sednicom, a odbornici blokaderske opozicije nastavili su da opstruišu rad, dok su Zankova gađali flašicama, zgužvanim papirima i upućivali mu uvrede.

Ponovo je došlo i do fizičkog sukoba sa obezbeđenjem u sali, a prethodno se to desilo kada su blokaderi pokušavali da spreče glasanje o izboru predsednika Skupštine.

Tokom sednice polomljeno je i nekoliko klupa u sali kada su se odbornici opozicije gurali sa obezbeđenjem koje je moralo da regauje.

U sali su prethodno bačena pirotehnička sredstva, dimna bomba i biber sprej, zbog čega su svi bili prinuđeni da napuste salu.

Kako prenose mediji, biber sprej bacio je opozicioni odbornik Uglješa Đuričković, a dimnu bombu aktivirao je Miroslav Marinković. 

U nastavku konstitutivne sednice treba da budu izabrani gradonačelnik i gradsko veće.

