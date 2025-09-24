Slušaj vest

Međunarodni forum "Svetska atomska nedelja" održava se u Moskvi od 25. do 28. septembra i okuplja brojne političke lidere i stručnjake za energetiku iz čitavog sveta.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVULIN NA VELIKOJ VOJNOJ PARADI U PEKINGU: Kina je Srbiji ukazala posebnu počast, naša zemlja jedina sa dva predstavnika na centralnoj svečanosti (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-03 at 09.39.45.jpeg
PolitikaPOKRET SOCIJALISTA ČIJI JE OSNIVAČ ALEKSANDAR VULIN: Hoćemo li i posle vojnog pakta Slovenije i Hrvatske u EU?
pokret-socijalista-logo.jpg
PolitikaALEKSANDAR VULIN ZA CCTV: Kineska ogromna žrtva u Drugom svetskom ratu treba da ostane upamćena u istoriji
Screenshot 2025-09-02 173609.jpg
PolitikaPRIKAZ KINESKE VOJNE MOĆI U ČAST VELIKOG TRIJUMFA: Aleksandar Vulin na vojnoj paradi u Pekingu povodom Dana pobede
WhatsApp Image 2025-04-02 at 15.35.05_3a4a5781.jpg
PolitikaVULIN ZA RUSKE MEDIJE O ODNOSIMA SRBIJE I RUSIJE: Temelji bliskosti Moskve i Beograda nisu stvoreni od strane nekoga drugog, i zato niko ne može da ih poljulja
WhatsApp Image 2025-04-02 at 15.35.05_3a4a5781.jpg
PolitikaPREDSEDNIK RUSKOG ISTORIJSKOG DRUŠTVA U SRBIJI ALEKSANDAR VULIN ZA TASS: Sam čin početka dijaloga na Aljasci predstavlja ozbiljan korak
x Beta Milan Ilic.jpg