"KURTI IZ NEMOĆI NAPADA SRBIJU" Petković: Besan je zbog Vučićevih sastanaka u Njujorku
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti očigledno mnogo besan zbog sastanaka predsednika Srbije Aleksandara Vučića u Njujorku zbog čega napada Srbiju.
- Kurti je očigledno mnogo besan zbog sastanaka predsednika Aleksandra Vučića u Njujorku, pa iz nemoći napada Srbiju. Razumljiva je Kurtijeva nervoza. Dok SAD prekidaju strateški dijalog s Prištinom, Vučić sa državnim sekretarom Rubiom produbljuje saradnju - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.
Kurti je izjavio danas nakon odavanja počasti na grobu narednika tzv. Kosovske policije Afrima Bunjakua koji je stradao tokom sukoba u Banjskoj pre dve godine, da "međunarodna zajednica ne bi trebalo da smatra Srbiju normalnom državom dok ne izruči srpske kriminalce".