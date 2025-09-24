Slušaj vest

Rat u blokaderskim redovima ne prestaje! Biljana Đorđević, poslanica Zeleno-levog fronta ponovo je udarila na studente blokadere, tvrdeći da oni odbijaju koordinaciju sa opozicijom.

- Najjednostavnije - postoje akteri koji pozivaju na koordinaciju i postoje akteri, u ovom trenutku svakako najvažniji akter, sav fokus je na njemu, ima najveći legitimitet jer vodi ovu društvenu promenu, a to je studentski pokret, koji se oglušuje o te pozive. E, sad, mi možemo da analiziramo zašto je to tako, da li je to priroda strukture tog pokreta da on nema svoje predstavnike i prosto mu je teško da razgovara sa nekima drugima - rekla je ona gostujući na N1 i dodala:

- Činjenica je da su se ograđivali od politike, ali su izabrali da se bave politikom, zatražili su izbore i pripremaju se za izbore što je par ekselans pretvaranje iz društvenog u političkog aktera. Međutim, ja sam samo rekla nešto što je činjenica, mislim da to svi znamo. Da postoji ta koordinacija, za to bi se znalo.

Podsećamo, Đorđević je najpre za Danas rekla da minimalni cilj treba da bude dogovor za nastup na izborima i "pakt o nenapadanju". Pošto nikog iz blokaderskog pokreta ne interesuje šta hoće ZLF, Biljana Đorđević je bila još surovija u kritikama na račun studenata blokadera.

- Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu - izjavila je ona u intervjuu za Novu.