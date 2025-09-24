Slušaj vest

Za gradonačelnika Zaječara danas je izabran Vladimir Videnović čime je završena konstitutivna sednica Skupštine grada koja je protekla u incidentima i ometanju koje su izazvali blokaderi.

Nosilac liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić" Videnović izabran je većinom glasova, kao i Stefan Zankov sa iste liste koji je prethodno izabran za predsednika Skupštine grada Zaječara.

Odbornici su izabrali i članove gradskog veća, sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada.

Konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara održana je u otežanim uslovima, a u skupštinskoj sali bačeni su dimna bomba i biber sprej.

U dva navrata došlo je i do fizičkog sukoba između odbornika blokaderske opozicije i obezbeđenja u sali.

Odbornici opozicije sve vreme su ometali rad galamom, zviždanjem i vređanjem odbornika vladajuće koalicije.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo je mišljenje da konstituvna sednica koja je počela 6. avgusta treba da se nastavi, dok je opozicija to sprečavala pozivajući se na odluku Višeg sud u Zaječaru kojom je poništena odluka o dodeli odborničkih mandata.

